Colombia es reconocida por la diversidad de sitios para conocer. Es un destino que combina riqueza natural, cultural e histórica. Desde playas caribeñas y pacíficas hasta selvas amazónicas, pasando por páramos andinos y desiertos, este territorio resulta único para visitar.

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Sin embargo, no es solo naturaleza. La historia y la cultura colombianas son igualmente atractivas. Ciudades coloniales como Cartagena, pueblos ancestrales como San Agustín y comunidades indígenas les permiten a los visitantes conectarse con tradiciones auténticas.

En todas sus regiones hay lugares que vale la pena conocer y que no necesariamente son los más reconocidos y nombrados. Estas son tres de esas opciones que debería visitar al menos una vez en la vida.

Volcán del Totumo

Este volcán es considerado uno de los atractivos ideales para conocer cerca de Cartagena. Ubicado en la zona rural del municipio de Santa Catalina, ofrece una experiencia sin igual. Se trata de un lugar de alrededor de 20 metros, que a simple vista luce como una montaña cualquiera. Sin embargo, el atractivo del Totumo se encuentra en su cráter, según información del portal oficial de turismo Colombia Travel.

Este volcán es perfecto para tener una experiencia de baño en el lodo. Foto: Juan Carlos Sierra

Después de subir por una escalera de madera, los turistas se encuentran con un baño de lodo; una mezcla de aguas termales y minerales subterráneos que, según la creencia de los lugareños, tienen propiedades medicinales.

Al cráter pueden ingresar hasta 10 personas al mismo tiempo y, una vez allí, los turistas flotan en medio del lodo denso y tibio, lo que les permite relajarse y disfrutar de un spa natural, una experiencia de la que vale la pena disfrutar al menos una vez en la vida.

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Ciudad perdida

Otro de los lugares que encierran los secretos y que tiene una gran importancia indígena y ancestral es Ciudad Perdida, un santuario de la comunidad Tayrona que se encuentra en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Su nombre se debe a que el Gobierno colombiano la descubrió en 1976, casi 14 siglos después de su construcción. Si bien es un sitio del que es posible que se escuche hablar, lo que también es un hecho es que no muchos lo conocen.

La Ciudad Perdida se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Getty Images

Es perfecto para los amantes de la aventura y la naturaleza. Aunque el trayecto para llegar hasta este lugar es muy exigente físicamente, la recompensa al final del camino es única: un lindo paisaje, con terrazas rodeadas por las montañas y una arquitectura que resulta única.

Serranía La Lindosa

En el corazón de la Amazonía colombiana, este lugar sorprende con sus rocosas gigantes y arte rupestre precolombino. Se le reconoce por su combinación de paisajes de ensueño y biodiversidad.

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Las pinturas rupestres representan figuras humanas, animales y símbolos culturales de los pueblos que habitaron la región. De igual forma, se aprecian bosques tropicales húmedos, ríos de aguas cristalinas y abundante fauna, como monos, guacamayas, caimanes y jaguares.

Allí se puede hacer trekking y senderismo, con recorridos guiados por los monolitos y bosques, con lindas vistas panorámicas, en donde también se puede hacer avistamiento de especies de flora y fauna.