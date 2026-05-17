La campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, ganadores de la Gran Consulta por Colombia, denunció que estarían siendo víctimas de varios ataques de cara a la recta final de la campaña para la primera vuelta.

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Según dijeron, se estarían difundiendo formularios falsos con un uso indebido de su identidad digital, así como ataques cibernéticos contra sus canales oficiales para recolectar de manera fraudulenta información de sus seguidores.

“La campaña aclara que es falso cualquier formulario o enlace que solicite datos personales para asistir al evento de cierre de la campaña programado para el domingo 24 de mayo a las 11:00 a. m. en el Movistar Arena de Bogotá”, señalaron desde la campaña.

Agregaron que la entrada a este evento será completamente gratuita y que no se están solicitando registros, inscripciones ni entrega de información personal a través de formularios de Google o plataformas similares.

“Advertimos que personas ajenas a la campaña están difundiendo información falsa con el propósito de recolectar ilegalmente datos de ciudadanos y seguidores de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”, afirmó.

Asimismo, denunciaron que han venido siendo objeto de ataques cibernéticos orientados a afectar y suplantar la identidad de las cuentas de redes sociales, especialmente Instagram.

“En las últimas horas se detectó una actividad irregular en la cuenta oficial de Instagram de Paloma Valencia, a la que fueron agregados más de 140.000 perfiles de manera atípica y masiva, situación que hace parte de un posible ataque cibernético o de acciones malintencionadas para afectar la integridad y el funcionamiento de los canales oficiales de la campaña”, afirmaron desde el equipo de Valencia.

Paloma Valencia denunció un ataque en su contra. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por eso, invitaron a la ciudadanía a solamente informarse a través de los canales oficiales. “Nos quieren frenar con ataques, sabotajes y guerra sucia. No pudieron. No podrán. Cada golpe confirma que vamos por el camino correcto. Seguimos de frente, sin miedo y con más fuerza que nunca. Lo que viene es una Colombia unida y más grande”, agregaron desde la campaña.

Mientras tanto, la candidata mantiene sus eventos de campaña en varias partes del país. “Tienen razón: soy Paloma la de siempre. Siempre del lado de los colombianos; siempre defendiendo la democracia y la libertad; siempre enfrentando a los violentos y combatiendo la impunidad para criminales y terroristas; siempre recorriendo Colombia; siempre actuando con honestidad”, dijo la candidata en las últimas horas.

Valencia ha hecho varios recorridos de campaña en la jornada de este sábado, 17 de mayo. En uno de ellos estuvo en un encuentro en la localidad de Suba en Bogotá, donde destacó el papel de las mujeres.