Las cuentas de los candidatos: estos son los financiadores y los millonarios gastos de las campañas presidenciales

Los candidatos presidenciales han gastado miles de millones de pesos en sus campañas para llegar a la Casa de Nariño. A dos semanas de la primera vuelta, algunos se rajan y siguen sin revelar la información de los ingresos y gastos de este periodo, en contraste, los que han mostrado mayor intención de voto en las encuestas sí han hecho la tarea de reportar sus movimientos financieros.

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Abelardo de la Espriella reportó ingresos por 32.000 millones resultantes de créditos con el Banco de Bogotá, Bancolombia y BBVA, y gastos por 18.400 millones entre gastos de administración, logística y propaganda electoral.

El candidato ha reportado pagos cercanos a los 1.453 millones de pesos a asesores e inversiones en propaganda por 11.933 millones de pesos. Días atrás su equipo publicó un comunicado pidiendo explicaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el por qué a aparecen espacios vacíos en Cuentas Claras en los reportes de algunos de sus contrincantes dentro de esa plataforma.

Paloma Valencia suscribió tres préstamos con Bancolombia, por un total de 30.000 millones de pesos, e informó gastos por 9.959 millones de pesos. La publicidad, viajes aéreos y honorarios son el común denominador de esas obligaciones.

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Iván Cepeda es el único que se financia con préstamos de una cooperativa y no con créditos de bancos. Confiar le prestó 15.000 millones de pesos, de los que ha gastado 6.520 millones en propaganda electoral y otros miles de millones en impresión de publicidad.

Es particular que le candidato ha tenido eventos multitudinarios casi todas las semanas, no obstante, solo ha reportado tres pagos para actos públicos en Bogotá y dos más con un operador que estaría a cargo de los eventos en el ámbito nacional. Este ha recibido dos desembolsos que juntos suman 833 millones de pesos.

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Sergio Fajardo invirtió 100 millones de pesos de recursos propios en su campaña y cuenta con un crédito del Banco de Bogotá por 500 millones de pesos y otros créditos con particulares por 900 millones de pesos. Sus gastos hasta ahora son de 1.287 millones de pesos.

Por ahora, Claudia López solo ha reportado ingresos que superan los 87 millones de pesos y gastos por 86 millones de pesos. Cifras semejantes a las que ha informado Roy Barreras sobre ingresos por 100 millones de pesos, de los que ya ha gastado 97 millones de pesos.

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Sondra Macollins invirtió 300 millones de recursos propios y alcanzó donaciones por 333 millones de pesos por parte de particulares. Esos recursos se han invertido en gastos de honorarios, pago de creadores de contenidos y publicidad electoral.

Otros como Miguel Uribe Londoño, Gustavo Matamoros y Santiago Botero no han cargado la información a Cuentas Claras.