Este es el municipio que sería reconocido por ley como la capital de la arepa en Colombia

La arepa, uno de los alimentos más representativos de la gastronomía colombiana, avanzó un paso clave en el Congreso de la República luego de que un proyecto de ley recibiera aprobación en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. La iniciativa busca declarar este producto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

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Además del reconocimiento patrimonial, el articulado contempla medidas orientadas a fortalecer la economía popular alrededor de este alimento, incluyendo mecanismos de apoyo para productores, cocineras tradicionales y pequeños negocios dedicados a su elaboración y comercialización.

Este proyecto no solamente busca que la arepa sea Patrimonio Cultural Inmaterial, sino también reconocer oficialmente al municipio de Ramiriquí, en Boyacá, como la Capital Nacional de la Arepa.

La arepa es uno de los alimentos más consumidos por los colombianos. Foto: Bernardo Peña

Fue en ese contexto cuando la Comisión Sexta de la Cámara aprobó el Proyecto de Ley No. 412 de 2025, impulsado por la representante a la Cámara Ingrid Sogamoso. Durante la discusión legislativa, la congresista aseguró que la propuesta busca proteger no solo un producto gastronómico, sino también las tradiciones culturales y familiares asociadas históricamente a la preparación de arepas en Colombia.

“La arepa no es solamente un alimento; es tradición, es cultura y es, sobre todo, economía popular”, afirmó Sogamoso durante el debate citado por la Cámara de Representantes.

Uno de los puntos más llamativos del proyecto establece que Ramiriquí, municipio ubicado en Boyacá, sea reconocido oficialmente como epicentro cultural y gastronómico de la arepa en Colombia. La propuesta también busca fortalecer el Festival Internacional del Maíz, el Sorbo y la Arepa, evento tradicional que se realiza en esa localidad y que reúne expresiones gastronómicas y culturales relacionadas con el maíz y las preparaciones derivadas.

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El articulado incluye además la creación del Día Nacional de la Arepa, cuya celebración coincidiría precisamente con ese festival en Ramiriquí. Según los promotores de la iniciativa, la medida también pretende incentivar el turismo gastronómico y fortalecer la identidad cultural regional.

Otro de los aspectos contemplados dentro del proyecto es la creación de un Registro Único de Productores de Arepa. Esta herramienta permitiría al Gobierno nacional identificar a quienes integran la cadena productiva para facilitar programas de apoyo, fortalecimiento comercial e incentivos económicos.

La arepa boyacense es uno de los productos típicos que más destaca en la gastronomía del país. Foto: Getty Images

Precisamente, uno de los argumentos que ha tomado fuerza alrededor de la discusión legislativa es la enorme diversidad de arepas presentes en el territorio nacional. Investigadores colombianos han logrado documentar cerca de 600 tipos distintos de arepas elaboradas con ingredientes como maíz, trigo, yuca, papa, plátano y otros productos regionales.

Aunque el proyecto ya avanzó en primer debate, todavía deberá superar tres discusiones adicionales en el Congreso antes de convertirse oficialmente en Ley de la República. La iniciativa continuará ahora su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se evaluarán sus alcances culturales, turísticos y económicos para las regiones productoras del país.