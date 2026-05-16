El día que Claudia López reconoció que se equivocó cuando se fue de vacaciones con su pareja en plena pandemia

En las últimas horas revivió el debate por las vacaciones que se tomó en su momento la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en enero de 2021, lo que causó molestia en varios sectores de la ciudad.

Claudia se equivocó

El tema se remonta a los primeros días del año 2021, cuando la entonces alcaldesa publicó una fotografía desde el muelle internacional del Aeropuerto El Dorado, acompañada de su esposa, Angélica Lozano.

Allí informó que salía del país a disfrutar unas vacaciones, las cuales se iban a extender hasta el 11 de enero, es decir, cinco días, sin dar mayores explicaciones en medio de un nuevo pico de covid en la ciudad.

La periodista Vicky Dávila recordó en las últimas horas ese momento en el que ella se fue de vacaciones y recordó que, como directora de SEMANA, se realizó junto con la redacción una portada que se tituló ‘Claudia se equivocó’.

“De hecho, ella tuvo que cancelar las vacaciones y regresar anticipadamente; la gente se estaba muriendo y los hospitales estaban colapsados”, recordó Vicky Dávila en sus redes sociales, adjuntando un fragmento de la entrevista que le realizó en febrero de ese mismo año, donde López explicó las razones que la habían llevado a salir del país en ese momento.

La hoy candidata presidencial explicó en ese momento que las vacaciones estuvieron ligadas más a una recomendación médica en su momento, en la que los especialistas le habían pedido que se tomara un descanso.

“Estuve en mis chequeos médicos a final de año y tanto mi médico general como mi oncólogo, tú sabes que yo sufrí de cáncer y tengo que estar en revisiones periódicas, me dijeron: ‘Mire, Claudia, pare aunque sea una semana’”, relató la hoy candidata a Vicky Dávila.

“Pare una semana, tiene que descansar, tiene las energías bajitas, tiene las defensas bajitas”, señaló en ese momento sobre lo que le dijeron los médicos, lo cual complementó asegurando que les expresó que se le ocurría “a final de año parar 5 días”.

Portada de Claudia se equivocó Foto: SEMANA

López señaló en la entrevista que vio que el 24 y el 31 de diciembre de 2020 aparentemente las cifras de la pandemia venían bajando un poquito, por lo que tomó la decisión de parar esos días que le habían recomendado.

Sin embargo, lo que pasó fue que el pico por esos días se disparó. “No, no hay nada que hacer. Yo tengo que estar allá, tengo que estar al frente; me devolví a los dos días, es decir, las dichosas vacaciones de las que ha hablado todo el mundo fueron dos días, el equivalente a un sábado y un domingo”.

“De manera que, pues fue muy desafortunado, posiblemente a mucha gente le incomodó sin duda y yo, por supuesto, al que le haya incomodado le ofrezco excusas, pero pues yo soy un ser humano, tenía una recomendación de mi médico y mi oncólogo, traté de parar cinco días, no se pudo”, señaló.

Claudia López perdió el control en entrevista cuando una periodista venezolana de ‘Noticias Caracol’ le preguntó por la xenofobia: “Eso es mentira, respéteme”

Precisamente, en ese momento le llovieron críticas desde muchos sectores. En ese momento SEMANA consultó al candidato presidencial Sergio Fajardo, quien dijo: “Ya Claudia López llegó de su viaje, ya tendrá la oportunidad de explicar por qué viajó”.

La entonces representante a la Cámara Katherine Miranda, también del partido Verde, señaló: “No fue conveniente el viaje de la alcaldesa. No es conveniente que, cuando el barco esté a la deriva, la capitana salte. Uno gobierna con el ejemplo; debe pedirle perdón a la ciudadanía”.

El entonces senador Armando Benedetti, quien hoy es el ministro del Interior, fue crudo con su crítica a la entonces alcaldesa: “A Claudia López no le dio la gana de volver, no le importa la gente. Desde hace semanas se advirtió de lo grave que sería la catástrofe de la pandemia en Bogotá. Todo quedó en decretar cuarentenas desde Costa Rica, UCIs llenas y el aprendiz de alcalde tomando semidecisiones”.