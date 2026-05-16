Campaña de Abelardo de la Espriella desmiente acuerdos políticos con sectores del departamento del Cesar

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria le salió al paso este sábado a diferentes versiones que sugieren que la campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella tendría presuntos acuerdos políticos con algunos sectores del departamento del Cesar.

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“Defensores de la Patria reitera que no sostiene alianzas con maquinarias tradicionales, clanes políticos, estructuras familiares de poder ni acuerdos burocráticos en el Cesar ni en ninguna región del país”, sentenció la campaña a través de un comunicado a la opinión pública.

Por eso, desde el movimiento ciudadano mostraron su preocupación frente a la información que viene circulando en la región, ya que “dicha versión carece de fundamento y no corresponde a la realidad”.

“Nuestro compromiso es exclusivamente con los ciudadanos y con quienes han decidido respaldar esta causa desde la convicción y no desde intereses políticos”, destacó el comunicado de Defensores de la Patria.

El movimiento también anunció que la coordinación oficial en el departamento del Cesar estará en cabeza de Orlando José Dangond, quien lidera la organización de la convocatoria programada para este domingo 17 de mayo, en la Plaza Alfonso López, de Valledupar.

El movimiento Defensores de la Patria se pronunció sobre versiones que pretenden vincular la campaña de Abelardo de la Espriella con clanes políticos de Cesar. Foto: Captura de pantalla

El candidato Abelardo de la Espriella estará este domingo, a las 5:00 de la tarde, con el propósito de encontrarse con sus seguidores, para ratificar “un pacto ciudadano construido desde la independencia, la libertad y el fervor popular”.

“En coherencia con los principios de este movimiento, no existirán movilizaciones financiadas, entrega de dádivas, contratación de buses ni ningún mecanismo propio de las prácticas tradicionales que durante años han deformado la democracia colombiana”, señaló Defensores de la Patria.

Desde el movimiento también se pronunciaron por el asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de la campaña en Cubarral, Meta.

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“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Roger será recordado por su compromiso, su entrega y su trabajo por su comunidad y por esta causa democrática”, señaló el movimiento.

Y agregó: “Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia. Colombia no puede seguir permitiendo que sus ciudadanos sean asesinados por la participación en democracia. Elevamos una oración por su descanso y acompañamos a su familia en este momento de dolor.