El encuentro convocado por el presidente Gustavo Petro con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y 300 observadores internacionales de las elecciones del domingo 31 de mayo sigue generando reacciones.

El jefe de Estado no invitó al registrador nacional, Hernán Penagos, y tampoco hizo partícipe a la Misión de Observación Electoral (MOE) de ese encuentro, a pesar de que ese organismo nacional ha hecho seguimiento a los comicios durante dos décadas.

¿Por qué el registrador Hernán Penagos no fue a la reunión sobre elecciones convocada por Gustavo Petro?

La MOE aclaró que “no organizó, coordinó ni participó en la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño el día 14 de mayo entre el señor presidente de la República Gustavo Petro Urrego, el ministro del Interior, Armando Benedetti; magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las misiones de expertos electorales internacionales acreditadas por el CNE para las elecciones a Presidencia que tendrán lugar el próximo 31 de mayo".

Aunque la Misión no estuvo en el encuentro, ese organismo expresó a través de un comunicado que entiende esa reunión como un compromiso del Estado con la transparencia electoral y la cooperación internacional.

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Además, la MOE recordó que también tiene una tradición de cooperación y colaboración con las misiones internacionales que visitan el país para las elecciones, las mismas que se reunieron con el jefe de Estado en la Casa de Nariño.

El más reciente informe presentado por el organismo advirtió sobre incremento en los riesgos por violencia y desinformación, y retrasos en financiación electoral de cara al 31 de mayo en la que los colombianos elegirán al próximo presidente o conocerán cuáles son los aspirantes que pasan a la segunda vuelta.

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El Mapa de Riesgo Electoral indica que existen riesgos en 386 municipios. Los que presentan una situación más crítica son los ubicados en Antioquia y Cauca.