Mauricio Gaona le dijo a Petro que “la Constitución se cambia por necesidad histórica, no por capricho”: así le respondió el presidente

Los fuertes cuestionamientos que recientemente ha lanzado el constitucionalista Mauricio Gaona en contra de la controversial propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tuvieron una respuesta por parte del mandatario.

Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en la cual manifestó que la idea que tiene de la constituyente no es un capricho, sino una necesidad, con el objetivo de materializar las reformas sociales que no han sido aprobadas por el Congreso.

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“Exactamente no es un capricho, sino una necesidad; van 34 años en que no se han hecho las leyes por el Congreso o las hechas ya no garantizan ni el ordenamiento territorial, ni la reforma del sistema político y judicial para extinguir la corrupción, ni las normas que garanticen los derechos fundamentales de las personas establecidos por la Constitución de Colombia”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Treinta y cuatro años es suficiente para agregarle a la Constitución actual lo que ordenó el constituyente de 1991 y el Congreso no hizo”.

En uno de los más agudos análisis que hizo Gaona, expresó que “la Constitución se cambia por necesidad histórica, no por capricho”.

Cabe reseñar que, en diálogo con SEMANA, el constitucionalista Mauricio Gaona expresó ante la arremetida de Petro en contra del Consejo de Estado por frenar el decreto que ordenaba el traslado de $25 billones de los fondos privados de pensión a Colpensiones: “Lo que hace el aspirante a dictador normalmente es aminorar la independencia de la rama Judicial”.

“Los magistrados tienen que hacer su trabajo. La forma en que un presidente de la República puede oponerse a esas decisiones no es generando una denuncia penal, sino utilizando los recursos de ley, como son recursos de instancias ante los tribunales de justicia. Eso lo hacen los demócratas. Pero lo que hace el aspirante a dictador, normalmente, es aminorar la independencia de la rama Judicial, cercenar la separación de poderes y eliminar la libertad que ello representa”, recalcó Gaona.

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Y finalmente sobre la constituyente de Petro, el abogado expresó: “Una cosa es un Gobierno que controla la Constitución, y otra, una Constitución que controla el Gobierno; pareciera ser el caso de que el Gobierno está controlando la Constitución. Lo que es constitucional y lo que no es constitucional no es lo que dice la Constitución, sino lo que dice el Gobierno. Y esa es una expresión de autoritarismo constitucional, porque ya no es la norma de normas, sino que la norma de normas es la voluntad del Gobierno”.