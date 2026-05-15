Le dicen mentiroso al presidente Petro por declaración que dio en vivo: “No le da ni pena hablar de lo que no sabe”

Katherine Miranda cuestionó con dureza al presidente Gustavo Petro por una afirmación que realizó en las últimas horas durante un evento público y que ha dado mucho de qué hablar.

El jefe de Estado aseguró que la Corte Suprema expidió un fallo relacionado con los baldíos nacionales y con lo cual, según él y entre otros aspectos, se le pone un freno a la reforma agraria.

Ante esto, la congresista no dudó en responderle y lo calificó como una persona “mentirosa”. De igual manera, dejó en claro que no se trató de ninguna orden impartida por el alto tribunal.

“La Corte Suprema no ha expedido ningún fallo; las cortes solo han dado al Congreso una serie de recomendaciones en el trámite de la jurisdicción agraria“, explicó.

En ese sentido, fue más allá y arremetió contra el máximo mandatario afirmando que este “busca cualquier motivo para socavar la separación de poderes e irrespetar la justicia“.

“No le da pena ni hablar de lo que no sabe”, concluyó.