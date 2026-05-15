Congreso convoca a entrevistas a candidatos al cargo de contralor general

El Congreso comenzará la evaluación de los postulados al cargo de contralor general de la nación para el periodo 2026-2030. El poder Legislativo convocó a una audiencia pública de entrevista a los candidatos que se realizará el martes 19 de mayo a las 3 de la tarde en el recinto de la Plenaria del Senado.
Los interesados en participar en esas entrevistas deben presentarse a las instalaciones del Congreso tres horas antes de la hora convocada para el inicio de la audiencia, portando su documento de identidad y un distintivo que les acredite como parte de veedurías o de instituciones de educación superior.
“El Congreso de la República reitera su compromiso con la transparencia y el control ciudadano en este proceso. En consecuencia, las veedurías ciudadanas legalmente constituidas, los representantes legales y decanos de instituciones de educación superior, así como la ciudadanía en general, son bienvenidos a presenciar de manera directa la audiencia pública”, se detalló en la convocatoria.
La invitación a las entrevistas de los candidatos fue suscrita por el presidente del Senado, Lidio Turbay, y demás integrantes de la mesa directiva del Legils