“Aquí lo que nos mata es la doble moral”, afirma el contralor frente a la participación en política electoral de funcionarios

A pocos días de la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República, se ha visto a altos funcionarios del Gobierno y hasta al primer mandatario, Gustavo Petro, cruzando la línea, participando en política electoral, pretendiendo influir en la decisión que tomarán los colombianos en las urnas, lo cual está prohibido por las normas.

El asunto ha generado gran preocupación, al punto que el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, salió a criticar este comportamiento; recordó que cuando el Pacto Histórico era oposición, criticaba la participación en política de funcionarios. Ahora que son gobierno, están haciendo lo que tanto rechazaban.

“La oposición hoy en día critica lo que hacía cuando estaba como gobierno, y el gobierno hoy en día hace lo que criticaba cuando era oposición (…). Aquí lo que nos mata es la doble moral que siempre ha afectado en ese tema”, afirmó el contralor Rodríguez.

Los ministros del Gobierno Petro bajo la lupa de la Procuraduría por presunta participación en política

Incluso es tan complejo de manejar ese comportamiento de los funcionarios públicos, que el contralor afirmó que no solo se trata de quienes forman parte del Gobierno Petro. Aseveró que este es un fenómeno que también afecta desde lo regional, con los intereses que se manejan en cada zona.

Los ministros Eduardo Montealegre, Antonio Sanguino, Armando Benedetti y María Fernanda Rojas. Montealegre renunció a su cargo en octubre de 2025. Foto: Suministro

“No hablo solamente del Gobierno nacional, porque también aquí hay gobiernos territoriales que de igual manera obedecen a cierto tipo de intereses”, dijo Rodríguez.

El procurador

La declaración del contralor se dio en el marco del evento organizado por la entidad que dirige, denominado ‘Así se garantiza la transparencia del sistema electoral colombiano’; en este, el procurador Gregorio Eljach también fue contundente.

Frente a las críticas por la falta de decisiones respecto a la abierta participación en política de funcionarios, el procurador Eljach advirtió que todo lleva un proceso y “no puede fusilar a ningún funcionario, no puedo sancionar sin un debido proceso, yo no puedo transgredir la norma”.

Sin embargo, SEMANA conoció que esa lista de quejas por presunta participación en política que llegó al ente de control la lidera los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Transporte, María Fernanda Rojas. En la lista también aparece el exministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre.