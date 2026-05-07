“Está desaparecido”: ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre el periodista Mateo Pérez

El ministro Defensa, Pedro Sánchez, indicó que están desplegadas las capacidades de la Fuerza Pública para ubicar al periodista Mateo Pérez, quien se encuentra desparecido en la región de Briceño, Antioquia.

“En este momento la información que tenemos es que está desaparecido y estamos haciendo todo lo necesario parda ubicarlo y traerlo nuevamente al seno de su hogar”, indicó Sánchez.

Mateo Pérez Rueda, periodista desaparecido en Antioquia. Foto: Redes sociales.

Sobre el caso del comunicador han salido a las luz otras hipótesis como que habría sido asesinado por uno de los grupos criminales que delinquen en la zona.

Es de anotar que en esta región del país hacen presencia las disidencias de las Farc de alias Calarcá, que se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno nacional.

Así mismo, indicó el Ministro que por los cabecillas de la estructura 36 se está ofreciendo una millonaria recompensa. Las recompensas son de $ 640 millones por Primo Gay y $ 300 millones por alias Chala.

SEMANA conoció el organigrama más reciente de la sanguinaria estructura 36 de Calarcá.

De acuerdo con el más reciente organigrama, el cabecilla principal de la estructura es alias Chejo; el segundo es alias Pablo Tole; el tercero en mando es alias Manuel Guaricho; el cuarto es alias Primo Gay y, por último, está alias Barbas.

Este es el organigrama de la despiadada estructura 36 de alias Calarcá, según la inteligencia de la fuerza pública. Foto: Suministrada a Semana.

Además, de acuerdo con la inteligencia de la Fuerza Pública, estos hombres son los encargados de ejecutar las órdenes de alias Calarcá, quien ha aprovechado, dicen desde diferentes sectores políticos, su posición de beneficiario de la paz total para fortalecerse y seguir delinquiendo.

Las disidencias de las Farc del 36 han cometido repudiables atentados contra la Fuerza Pública y la población civil. Uno de los casos más graves fue el atentado terrorista contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, en donde fueron asesinados 13 policías.