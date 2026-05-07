Esparza, el general detrás de la restructuración de la inteligencia del Ejército

La situación grave de orden público en varias regiones del país ha llevado durante el gobierno Petro a cuestionar el papel que está jugando la inteligencia del Ejército.

Bajo las órdenes de Petro oficiales de inteligencia fueron sacados de la institución lo que se consideró por diferentes sectores políticos no afines al gobierno como un debilitamiento de la inteligencia militar.

La justicia ordenó al Ejército reintegrar al coronel José Luis Esparza, hoy general. Foto: Colprensa

En medio del complejo panorama, y tras un largo proceso judicial, el entonces coronel José Luis Esparza, considerado como uno de los cerebros de la Operación Jaque, con la que se logró la liberación de Ingrid Betancourt y otros secuestrados por parte de la entonces guerrilla de las Farc, consiguió ser reintegrado al Ejército en el grado de general.

Varios de sus compañeros activos y retirados se preguntaron cuál sería el papel del ahora general Esparza dentro del Ejército. Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que Esparza se encuentra trabajando en la misión de restructurar la inteligencia del Ejército.

Es quien está diseñando un nuevo panorama de planes y políticas en la unidad conocida como el CD2. Las fuentes militares indicaron que aunque Esparza no está en un cargo operativo sí tiene la misión de darle un nuevo viraje a la inteligencia militar.

Es de anotar que Esparza le ganó una batalla al Ejército que lo retiró sin sustento de fondo y tras un largo proceso, la justicia le ordenó a la institución reintegrarlo y en el grado de general.