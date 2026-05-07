La denuncia de un pasajero de Plus Ultra tras ser “retenido” en aeropuerto de Caracas, ¿qué pasó?

Desde el terminal aéreo de Maiquetía, en Caracas, Carlos, un viajero colombiano, conversó con 6AM W de Caracol Radio y expuso la compleja experiencia que enfrentó tras adquirir un tiquete con la aerolínea Plus Ultra en Bogotá.

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Durante el primer tramo del recorrido los pasajeros fueron informados de manera sorpresiva de que la escala ya no sería en la capital de Bolívar, sino en Caracas, Venezuela, debido a supuestos trabajos de mantenimiento en el aeropuerto cartagenero, aunque el itinerario original contemplaba la ruta Bogotá-Cartagena-Madrid.

A esta modificación imprevista se añadió un retraso adicional anunciado por la tripulación, situación que, según relató Carlos, obligó a más de cien viajeros a permanecer al menos 24 horas dentro de la terminal aérea.

Personas descansan cerca de una puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado La Guaira, Venezuela, el 30 de noviembre de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó drásticamente sus amenazas contra Venezuela el sábado con una advertencia ominosa de que el espacio aéreo del país debe considerarse “cerrado”, lo que ha generado temores de una acción militar inminente. (Foto de Federico Parra / AFP) Foto: AFP

“Nos dijeron que posiblemente el pueblo saldrá mañana, pero que no saben y que:‘Ustedes no pueden salir del aeropuerto porque son colombianos y para entrar a Venezuela necesitan visa’; dijo el pasajero a 6 AM W de Caracol Radio.

El medio radial pudo confirmar, tras consultar a la Cancillería y revisar documentos de la Cámara Colombo Venezolana de Comercio, que los ciudadanos colombianos pueden entrar al país únicamente con su pasaporte vigente, sin necesidad de tramitar una visa.

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Esta información contradice la versión entregada por la aerolínea Plus Ultra a los viajeros afectados.

Sumado al malestar causado por el inconveniente técnico y operativo, los pasajeros aseguraron que no se les permitió salir del aeropuerto para alojarse en un hotel y recuperar energías mientras se resolvía la contingencia.

Plus Ultra ha señalado que concurren factores adicionales que hacen "inviable" su continuidad en Colombia Foto: NurPhoto via Getty Images

Cabe recordar que aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas ha anunciado en las últimas horas una reorganización de su red de destinos internacionales que supondrá la suspensión temporal de todas sus operaciones en Colombia a partir del próximo 2 de junio.