Aerolínea Plus Ultra anuncia que cierra temporalmente su operación en Colombia; esto pasará con sus usuarios

El sector aéreo del país es uno de los más importantes a nivel mundial debido al número de pasajeros que mueve y el movimiento financiero que se tienen.

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En una información divulgada por el diario El Tiempo, se conoció que la aerolínea española Plus Ultra anunció la suspensión de su operación debido a dificultades que se han generado por el conflicto de Medio Oriente.

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La comunicación fue entregada a diversas agencias de viaje del país, las cuales tendrán que poner en práctica las decisiones que empleará la marca con los clientes que contaban con tiquetes o reservas activas.

Los viajeros tendrán opciones de rembolso. Foto: Getty Images

“Este escenario ha provocado un incremento sin precedentes en el coste del combustible de aviación, que en algunos mercados se ha duplicado en pocas semanas, generando una fuerte presión sobre la rentabilidad de las rutas aéreas”, señala el comunicado de la empresa.

¿Qué otros factores llevaron a la empresa a suspender sus servicios?

A las dificultades generadas por el conflicto en Oriente Medio se deben sumar diversas complicaciones con las cuales ha tenido que lidiar la marca española en el país.

El precio de los insumos para poder realizar su operación ha impuesto una carga en la cadena de producción; esto ha generado que estos factores hayan impedido el aumento de los tiquetes para los pasajeros.

La compañía busca la protección de los usuarios. Foto: Getty Images

“Entre ellos, un precio del carburante significativamente superior al de otros países de la región; una elevada carga impositiva y de tasas aeroportuarias, un incremento de costes operativos estructurales o la imposibilidad de trasladar el incremento de combustible a los billetes ya emitidos", dice la comunicación.

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¿Qué pasará con los usuarios?

La empresa dejó claro que, por medio de las normas de regulación del país, se les entregará alternativas a los clientes que contaban con tiquete o los reembolsos necesarios para la protección de los usuarios.

“La compañía reafirma su compromiso con una gestión prudente, trabajando con anticipación para adaptarse a un entorno global que exige tomar decisiones que, como esta, responden a un ejercicio de responsabilidad”, puntualiza el comunicado conocido por el medio citado.