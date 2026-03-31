SEMANA conoció respuesta de Yeferson Cossio a Avianca; explicó a detalle lo sucedido durante el vuelo Bogotá-Madrid

Yeferson Cossio se ha ubicado bajo la lupa mediática luego de que un elemento químico (stink bomb) que suele utilizar para sus bromas, se activara, según su versión, de forma accidental, durante el vuelo AV46 en la ruta Bogotá-Madrid, operado por Avianca.

Yeferson Cossio se pronunció por polémico caso en avión de reconocida aerolínea y anunció que tomará medidas

Este incidente, de acuerdo con lo mencionado por el influencer, ha causado una polémica en la que los hechos ocurridos se estarían tergiversando por parte de la aerolínea.

SEMANA conoció de primera mano la respuesta oficial dirigida a Avianca explicando, según Yeferson Cossio, la realidad de cómo ocurrieron las cosas y lo que exige para que este caso sea resuelto con la mayor claridad posible.

Versión de Yeferson Cossio sobre incidente en el vuelo

En primer lugar, Cossio se encargó de reafirmar (nuevamente) que esto no fue hecho a propósito, como se quiere dar a entender.

“Lo ocurrido no fue una broma, no hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido […] Reitero que rechazo de manera categórica la versión según la cual esto fue una broma o una acción pensada para generar contenido. No existía equipo de producción audiovisual a bordo, no existía producción montada, no existía personal grabando el supuesto ‘contenido’, no existía nada parecido a una estrategia de redes. Esa sola realidad desmonta por completo la narrativa que se ha querido instalar. Lo que pasó fue un accidente, no un acto malicioso como se ha querido vender”, señaló inicialmente.

Además, el creador de contenido dejó claro que ofreció disculpas en el momento por la molestia que causó el accidente, mas no porque estuviera aceptando alguna culpa o responsabilidad.

Yeferson Cossio afirma en video que activación de ‘stink bomb’ en vuelo Bogotá–Madrid fue accidental

“Rechazo de manera expresa que ese hecho accidental sea presentado por Avianca como si hubiera sido una conducta ejecutada ‘a sabiendas’. Esa expresión es gravísima porque atribuye intención, conciencia y voluntad donde no la hubo. Si yo ofrecí disculpas en ese momento, fue por una molestia accidental, no porque estuviera aceptando un acto deliberado. No acepto que unas disculpas dadas frente a un incidente involuntario sean convertidas por Avianca en una supuesta admisión de dolo o de mala fe”, añadió en el comunicado.

Con el ánimo de calmar la situación, Yeferson Cossio dejó claro que el elemento químico era totalmente inofensivo y no aseguraba ningún riesgo para el vuelo o los pasajeros, como se está dejando ver en este momento por la aerolínea.

El influencer volvió a hablar de los momentos difíciles que tuvo que vivir junto a su hermana. Foto: Instagram: Yeferson Cossio

“El stink bomb no es un aerosol, no es un explosivo, no es inflamable, no es tóxico y no representa por sí mismo un riesgo real para la aeronave, la tripulación o la continuidad del vuelo. Su efecto es meramente odorífero, localizado y transitorio. El olor no permanece indefinidamente, no genera combustión, no compromete sistemas del avión, no altera la estructura de la aeronave y no tiene la entidad que Avianca le ha querido atribuir”, agregó, dejando claro que el incidente incluso fue controlado “en menos de tres minutos” con un ambientador.

Por otro lado, el creador de contenido dejó claro que, pese a que trató de comunicarse con la aerolínea para tratar el tema con la mayor seriedad, no hubo respuesta.

“Grave es que Avianca haya tomado la decisión de cancelarme el trayecto de regreso sin escuchar de manera seria, completa y equilibrada mi versión de los hechos, y sin darme acceso previo a la totalidad de los soportes, reportes e informes en los que se fundamentó para adoptar una medida tan drástica. No es aceptable que primero se construya una conclusión incriminatoria, luego se me sancione y solo después se pretenda imponer esa versión como si los hechos ya estuvieran cerrados”, afirmó.

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Yeferson Cossio afirmó que fue víctima de humillación en el vuelo

En esta misma comunicación, el famoso influencer afirmó que durante el vuelo fue víctima de un “trato humillante” por parte de una de las auxiliares de vuelo.

“A lo anterior se suma el trato humillante que recibí al salir del avión. Donde una señorita del personal aéreo del vuelo me confrontó con gritos, señalando e insultando en público con expresiones como ‘gamín youtuber’ y comentarios en el sentido de que yo no había viajado en business class”, manifestó.

En la misma línea, Yeferson Cossio dejó claro que para él, el trato recibido fue totalmente inapropiado y fuera de contexto.

“Ese trato fue degradante, clasista, irrespetuoso y absolutamente incompatible con el nivel mínimo de profesionalismo que se espera de una aerolínea como Avianca. No fue un comentario aislado ni una incomodidad menor: fue un episodio de maltrato abierto, en público, y con un claro ánimo de humillación, posterior a una vulneración previa de mi derecho de defensa frente al que, repito, se trató de un accidente”, afirmó.

La aerolínea se pronunció al respecto del caso. Foto: Redes sociales / Avianca

¿Cuáles son las solicitudes de Yeferson Cossio a Avianca?

Primero. Que se revoque la decisión de terminación unilateral del contrato de transporte y de cancelación de mi trayecto de regreso asociado a la reserva C4HN7H.

Segundo. Que se me remita copia íntegra del reporte interno de tripulación, de todos los informes, declaraciones, registros, soportes, videos, comunicaciones internas y demás elementos que sirvieron de fundamento para la decisión adoptada.

Tercero. Que se me informe de manera expresa y completa los medios por los cuales Avianca filtró, compartió, entregó, permitió y puso a disposición de terceros cualquier dato, reporte, información de mi reserva, información sobre la cancelación de mi vuelo, imágenes, videos o material relacionado con el asunto que nos atañe.

Yeferson Cossio sostiene que el incidente con la 'stink bomb' fue un imprevisto técnico de su equipaje y no una grabación orquestada para sus plataformas digitales. Foto: Captura Youtube

Cuarto. Que se identifique plenamente a la auxiliar de vuelo que me gritó e insultó al desembarque, indicando su nombre, cargo, base e identificación funcional, así como las medidas adoptadas frente a su conducta.

Quinto. Que se ordene la preservación inmediata de toda la evidencia relacionada con este caso, incluyendo reportes de tripulación, asignación de tripulación, comunicaciones internas, registros de embarque y desembarque, cámaras, logs, incident reports y cualquier trazabilidad de divulgación externa de información.

Sexto. Que se me informe si existe o no alguna restricción futura para viajar con Avianca, cuál sería su alcance, cuál sería su duración y cuál sería su fundamento.

Séptimo. Que, en caso de que Avianca insista en mantener la cancelación del trayecto de regreso, proceda a la liquidación y reembolso de la porción no utilizada del tiquete, junto con los impuestos, tasas y demás conceptos legalmente reembolsables.