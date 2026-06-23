Mane Díaz, papá de Luis Díaz, celebró la victoria de Abelardo De La Espriella: así reaccionó

Abelardo De La Espriella fue elegido en segunda vuelta como el nuevo presidente de Colombia para el periodo de 2026-2030. Los resultados de las elecciones presidenciales llegaron hasta el hotel de la selección en Guadalajara, donde hubo festejo por parte de las familias.

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Los jugadores que reaccionaron a la victoria de Abelardo De La Espriella: varios son mundialistas

Luis Manuel Díaz, mejor conocido como ‘Mane’ Díaz, fue uno de los más eufóricos por la victoria del candidato barranquillero sobre Iván Cepeda.

En un video publicado en redes sociales se ve el momento en que varios familiares celebran en el lobby del hotel y gritan “Firmes por la Patria”, el lema oficial de la campaña de Abelardo De La Espriella.

El papá de Luis Díaz incluso hizo el saludo militar que identificó al nuevo presidente electo durante sus discursos y pautas publicitarias. “¡Atención firme!”, gritó a los cuatro vientos.

‘Mane’ Díaz había anunciado su apoyo a la campaña de Abelardo De La Espriella desde abril de este año, cuando asistió a un evento de la campaña y se tomó fotos junto al entonces aspirante a la presidencia de Colombia.

Los jugadores de la Tricolor han preferido mantenerse al margen de la contienda política; sin embargo, sus familiares sí reaccionaron al resultado de las elecciones.

Abelardo De La Espriella se convirtió en el nuevo presidente con un total de 12.959.542 votos, el mayor número en toda la historia del país. Iván Cepeda quedó segundo por una corta diferencia, luego de conseguir 12.708.712 votos en segunda vuelta.

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Las votaciones en el exterior fueron determinantes para su victoria. De La Espriella obtuvo 389.822 votos, equivalentes al 63,77 % de los sufragios, mientras que Cepeda registró 212.586 votos (34,77 %). La diferencia internacional fue de 177.236 votos a favor del candidato de Defensores de la Patria.

Aun cuando su equipo de campaña temía que la votación se viera afectada por el Mundial 2026, la participación fuera del país fue multitudinaria y terminó siendo la clave para ganarle a Cepeda.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento opositor Defensores de la Patria, y su compañero de fórmula para la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, viajan en una cabina blindada hacia un mitin de celebración tras conocerse los resultados electorales que lo mostraron a la cabeza en Barranquilla, Colombia, el domingo 21 de junio de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia?

Cabe recordar que la Selección Colombia juega este martes, 23 de junio, frente a RD Congo en el Estadio Akron de Guadalajara. La Fifa espera un acompañamiento masivo de hinchas colombianos, que sacrificaron su derecho al voto para poder alentar a la Tricolor en vivo y en directo.

Entre los asistentes estarán los familiares de los jugadores, que el domingo pasado estuvieron invitados al entrenamiento y celebraron el Día del Padre como mensaje de unidad.

Colombia tiene la gran posibilidad de clasificarse anticipadamente a la próxima fase. Si le gana a RD Congo, sellará su tiquete a dieciseisavos de final, sin importar lo que suceda en el otro partido de Portugal vs. Uzbekistán.