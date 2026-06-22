Los jugadores que reaccionaron a la victoria de Abelardo De La Espriella: varios son mundialistas

Abelardo De La Espriella fue elegido como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. El abogado barranquillero obtuvo un total de 12.959.542 votos para imponerse sobre la campaña de Iván Cepeda.

Su elección generó múltiples reacciones en redes sociales, entre ellas la de jugadores de la Selección Colombia y otros que fueron mundialistas en el pasado.

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Daniel Muñoz, autor del primer gol de la Tricolor en el Mundial 2026, le dio like a las publicaciones de Abelardo De La Espriella luego de haber sido confirmado como nuevo mandatario del país.

A él se unieron futbolistas de renombre como Teófilo Gutiérrez, Freddy Guarín y Camilo Zúñiga, todos mundialistas en Brasil-2014.

Del fútbol profesional colombiano también hubo reacciones: Jhojan Torres (Independiente Santa Fe), Johan Caballero (Inter de Bogotá), Francisco Meza (Llaneros), Leonardo Castro (Millonarios) y Kevin Mantilla (Independiente Medellín) pusieron su ‘me gusta’ en las publicaciones del nuevo presidente.

En la lista también están Jhon Jáder Durán, jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita, y Sebastián Villa, atacante antioqueño de Independiente Rivadavia en Argentina.

Antes de las elecciones, otras leyendas como el Pibe Valderrama y Faustino Asprilla habían mostrado apoyo a la campaña de ‘el Tigre’.

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Y es que la camiseta de la Selección Colombia fue el sello distintivo de Abelardo De La Espriella como candidato a la presidencia. En los últimos días apareció en entrevistas y actos públicos con la misma prenda que está usando la Tricolor en sus partidos del Mundial 2026.

Aunque la FCF se mantuvo al margen de las elecciones presidenciales, la campaña del nuevo presidente invitó a todos sus votantes a usar la camiseta amarilla en las calles del país durante la jornada electoral del 21 de junio de 2026.

Abelardo De La Espriella durante su discurso. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Durante su discurso de celebración, Abelardo De La Esprella vistió una vez más la camiseta de la Selección Colombia y habló como nuevo presidente electo al lado de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“Empieza una nueva era, un cambio de orden, la patria milagro”, dijo desde la ciudad de Barranquilla. El preconteo oficial lo da ganador con el 49,6 % de los votos, por encima de Cepeda, que logró un 48,7 %.

De La Espriella, de nacionalidad colombiana y estadounidense, venció a la izquierda que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados. “A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años, su tiempo se acabó”, agregó el abogado, que gobernará hasta 2030.

Abelardo De La Espriella aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le manifestó “su apoyo” en una llamada telefónica.

Más tarde, Trump publicó en la red Truth Social el mensaje “Ganó, GRANDE!” con una fotografía del mandatario electo. Países con gobiernos derechistas cercanos a Trump, como Argentina, Chile y Ecuador también le enviaron felicitaciones.