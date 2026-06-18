Yeferson Cossio reveló el destino del millón de dólares que ganó tras apostar por Colombia en el Mundial 2026

En la noche del miércoles 17 de junio se llevó a cabo el primer partido de la Selección Colombia contra Uzbekistán, que terminó con un marcador de 3-1. Este tipo de eventos suele generar una gran cantidad de apuestas entre los aficionados al deporte.

“Casi me desmayo”: Yeferson Cossio ganó más de 4.000 millones de pesos tras el triunfo de la Selección Colombia

En este caso, Yeferson Cossio, reconocido creador de contenido colombiano, llegó al Estadio Azteca para acompañar a la Tricolor y con la expectativa de acertar en su predicción, pues estaba participando en una apuesta que sorprendió a muchos de sus seguidores en redes sociales.

Según dio a conocer el influenciador en sus redes sociales, apostó un millón de dólares por el triunfo de Colombia frente al equipo asiático y logró llevarse el premio mayor gracias a los goles de Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jaminton Campaz.

A través de sus historias de Instagram, el influenciador compartió su emoción por la millonaria suma de dinero que, según explicó, ingresará en los próximos días a su cuenta bancaria.

“¡Volvieron mis ahorros!”, dijo frente a su comunidad de más 12.3 millones de seguidores.

La Selección Colombia ganó su primer partido del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Fernando Llano

El tema se viralizó rápidamente en redes sociales y miles de personas se mostraron interesadas en conocer qué uso le daría Yeferson al dinero obtenido.

¿Qué hará Cossio con el dinero que obtuvo gracias a la apuesta?

Horas después del triunfo de la Tricolor frente a su primer rival en la Copa del Mundo, el creador de contenido reveló qué hará con los 4.000 millones de pesos colombianos que recibiría tras realizar la conversión a la moneda nacional.

“Ya ganó Colombia. Ya si ustedes hacen que este post llegue a un millón de me gusta, voy a donar 200 millones de pesos a la fundación de perros que USTEDES elijan”, anunció por medio de sus historias de la misma red social.

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Tal y como informó, su comunidad contará con un tiempo determinado para cumplir la meta propuesta, con el objetivo de contribuir a cambiar la vida de muchos animales que actualmente no tienen hogar y están en búsqueda de uno.

“Tienen una semana a partir de hoy”, anticipó.

Como era de esperarse, la publicación ha generado miles de reacciones entre quienes esperan que el famoso pueda brindar apoyo económico a las personas que están a cargo de las fundaciones, ya que de manera constante deben asumir gastos relacionados con alimentación especializada y medicamentos para atender distintos padecimientos, especialmente en el caso de los cachorros.

“Ganamos y ganaron los animalitos”; “Dios te bendiga, Cristo te ama”; “Creo que también deberías donar a fundaciones de niños con cáncer”; “Felicidades, crack. Te los ganaste” y “Decreto y manifiesto esto, por los perritos”, son algunas de las palabras que se leen.