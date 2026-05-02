Avianca lanza salvavidas para pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines

Tras declararse en bancarrota dos veces en 2025, la aerolínea estadounidense Spirit Airlines finalmente no logró salvarse y este sábado 2 de mayo de 2026 anunció que decidió cerrar sus operaciones, dejando miles de pasajes comprados y a pasajeros sin tiquete de regreso.

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Esta situación motivó a su competidora, Avianca, a ofrecerles ayuda a los viajeros, dado que ambas compañías tienen una importante operación en América Latina.

La aerolínea colombiana informó que pondrá a disposición de las autoridades y de los pasajeros afectados su red de rutas, sillas disponibles y capacidad operativa para facilitar el regreso de usuarios que ya habían iniciado sus viajes y tenían tiquetes de retorno con la aerolínea estadounidense.

Avianca informó que ofrecerá opciones de regreso sin cobro de tarifa aérea para los pasajeros afectados por Spirit, siempre que ya hayan volado el trayecto de ida y cuenten con un tiquete de regreso hacia su destino original. La medida estará sujeta a disponibilidad de sillas y a las condiciones establecidas en el plan de protección anunciado por la aerolínea.

Los usuarios interesados podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes, con el fin de ser reubicados en vuelos de la compañía según la disponibilidad y por orden de llegada.

La alternativa aplica para pasajeros con tiquetes emitidos por Spirit, sujetos a verificación, con fechas de viaje entre el 2 y el 16 de mayo de 2026.

La creciente presión financiera, impulsada por el aumento de los costos del combustible para aviones, relacionado con el conflicto en Irán, aceleró el cierre de Spirit Airlines. Foto: Getty Images via AFP

Aunque Avianca no cobrará la tarifa aérea, la empresa aclaró que los pasajeros deberán asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, tarifa administrativa y cualquier otro cobro obligatorio definido por las autoridades.

La aerolínea aseguró que esta no es la primera vez que adopta una medida de este tipo. Según la compañía, en crisis anteriores relacionadas con el cese de operaciones de otros operadores aéreos, ha destinado recursos humanos y operativos para proteger a pasajeros afectados y contribuir a la estabilidad del transporte aéreo en la región.

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Además del anuncio de protección a los usuarios, Avianca hizo un llamado a las autoridades competentes para que ejerzan funciones de supervisión y control de manera preventiva.

La empresa advirtió que las actuaciones tempranas son fundamentales para evitar que aerolíneas con dificultades financieras u operativas continúen prestando servicios en condiciones que puedan afectar la confianza de los pasajeros y la estabilidad del sector aéreo.

Los viajeros interesados deberán consultar las condiciones del plan de protección, especialmente si requieren servicios especiales como sillas de ruedas o transporte de mascotas.

En el pasado, Avianca ya había salido al rescate de pasajeros afectados por quiebras de aerolíneas. Foto: Gobierno del Cambio

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, había expresado interés en ofrecer una ayuda económica para salvar los 11.000 empleos de Spirit Airlines, no fue posible salvar a esta aerolínea que operaba desde 1992.

La compañía conectaba Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En Colombia, sus rutas comunicaban a Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla y Armenia con Fort Lauderdale, y a Bogotá, Medellín y Cartagena con Orlando.