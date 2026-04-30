Relevo en Corona: nueva etapa para el grupo industrial tras cambio en la presidencia

En medio de un proceso de sucesión corporativa, Organización Corona anunció un cambio en su liderazgo con la designación de Miguel Pardo Brigard como nuevo presidente, quien asumirá el cargo a partir del 1 de julio de 2026.

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La decisión marca una nueva etapa para uno de los conglomerados industriales más tradicionales del país, con presencia en manufactura, retail y mejoramiento del hogar.

Pardo llega a la presidencia tras una trayectoria de más de una década en Sodimac Colombia, donde se desempeñó como gerente general desde 2012.

Desde esa posición lideró la expansión de la red de tiendas Homecenter, impulsó procesos de transformación digital y consolidó la operación como uno de los principales jugadores del minorista de construcción en el país.

El relevo se da en un momento clave para el sector, marcado por ajustes en el consumo, cambios en el comportamiento de los hogares y la necesidad de fortalecer la eficiencia operativa. La experiencia del nuevo presidente en áreas financieras, operativas y estratégicas se perfila como un activo para enfrentar estos desafíos.

Como parte del mismo proceso, la compañía también anunció cambios en la gerencia general de Sodimac Colombia. Pedro José Gallón asumirá este cargo a partir del 19 de mayo.

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Gallón ha estado vinculado a la organización desde 2011 y ha ocupado posiciones clave en finanzas y operaciones, liderando iniciativas de innovación, digitalización y mejora en la eficiencia operativa, factores determinantes en el crecimiento reciente del negocio.

Nuevo Gerente General de Sodimac Colombia Foto: Grupo Corona

Organización Corona, con 145 años de historia, más de 16.800 empleados directos y presencia en múltiples mercados internacionales, enfrenta así una reconfiguración en su estructura directiva, en un entorno que exige adaptación, productividad y sostenibilidad en sus líneas de negocio.