Movistar fue sancionada nuevamente por la SIC, tras problemas con portabilidades a otros operadores; debe pagar millonada

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este jueves la imposición de una multa de $4.679.844.144 contra la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, más conocida como Movistar. La entidad aseguró que la compañía habría incumplido las obligaciones relacionadas con el proceso de portabilidad numérica, lo que afectó el derecho de los usuarios a elegir y cambiar libremente su operador.

De acuerdo con la entidad, la actuación se dio luego de que se conocieran varias denuncias presentadas por distintos operadores del sector, en las que se advirtió que el operador investigado, actuando en calidad de proveedor donante, no entregó de manera oportuna, o en algunos casos no entregó, los NIP de confirmación a usuarios que habían solicitado cambiar de operador, afectando el desarrollo del proceso de portación.

La SIC impuso una multa millonaria a Movistar tras detectar fallas en la entrega de códigos NIP a usuarios. Foto: Archivo particular

Adicional a ello, detectaron actividades de recuperación durante el proceso de portación, mediante el envío de mensajes con ofertas comerciales incluso antes de remitirles el NIP.

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La SIC recordó que el NIP es el código que da lugar a que el usuario realice la portabilidad de su línea telefónica. Este número actúa como una llave que permite identificar y adelantar todo el trámite entre el operador receptor y el operador donante. Además, este NIP debe ser entregado en unos tiempos específicos para garantizar que el proceso de portabilidad se realice de manera eficaz.

La entidad concluyó que la compañía afectó el derecho de los usuarios a cambiar libremente de operador. Foto: Colprensa

“Estas conductas constituyeron incumplimientos de las obligaciones regulatorias que garantizan el adecuado funcionamiento del proceso de portabilidad numérica y la libre elección de los usuarios”, indicó la SIC en su comunicado.

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Además, señalaron que al inicio de la actuación administrativa, la SIC había impartido una orden al operador, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable al proceso de portabilidad numérica y prevenir la reiteración de estas conductas, sin embargo, el operador no allegó soportes de haber cumplido con la medida.