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Drones en El Dorado provocaron maniobras de emergencia en dos aviones: Aerocivil reportó los hechos este jueves

La operación fue restablecida minutos después. Sin embargo, el organismo aseguró que el uso de estos dispositivos es riesgoso cerca de la terminal aérea.

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Redacción Semana
30 de abril de 2026 a las 7:42 a. m.
Un dron detectado en el sector de Engativá obligó a activar protocolos de seguridad en el Aeropuerto El Dorado durante la madrugada.
Un dron detectado en el sector de Engativá obligó a activar protocolos de seguridad en el Aeropuerto El Dorado durante la madrugada. Foto: Guillermo Torres

Durante la mañana de este 30 de abril, la Aeronáutica Civil se pronunció tras dos hechos que sucedieron a tempranas horas en inmediaciones del Aeropuerto El Dorado. Precisaron que los hechos se dieron hacia las 5:20 de la mañana.

Las normas prohíben operar drones bajo efectos de alcohol o sustancias que aumenten el riesgo de choques o pérdida de control.
La presencia de drones en inmediaciones del Aeropuerto El Dorado obligó a activar protocolos de seguridad y generó afectaciones en la operación aérea. Foto: Getty Images

“La Fuerza Aérea confirmó la presencia de un dron en cercanías del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en el sector de Engativá. Dos aeronaves (LA572 SCL y AV9366 CLO) debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional”, precisó el organismo.

Adicional a ello, indicaron que tras los hechos se activó el protocolo de seguridad y que hacia las 5:44 de la mañana se normalizó la operación del Aeropuerto. Sin embargo, hicieron una recomendación a los viajeros.

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“Recomendamos a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas ante posibles cambios en sus itinerarios”, precisaron. También añadieron que el uso indebido de drones cerca de aeropuertos representa un grave riesgo para la aviación.

ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA
Dos aeronaves debieron realizar aproximación frustrada tras la detección de un dron en el sector de Engativá durante la madrugada. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Este hecho se suma a otros dos que se registraron el pasado 28 de abril y que fueron informados por fuentes de la terminal aérea a SEMANA. Indicaron que el primer cierre fue sobre las 6:30 de la tarde y el segundo hacia las 7:30 de la noche ante el sobrevuelo de drones. Hacia las 7:38 de la noche las operaciones aéreas retornaron a la normalidad.

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Tras los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, se pronunció por medio de su cuenta de X, asegurando que las unidades militares y policiales adelantan los protocolos pertinentes para garantizar la seguridad.

El estudio de capacidad fue realizado por la IATA en junio de 2023 y encontró que el aeropuerto puede manejar 68 operaciones por hora. Actualmente, coordina 74.
La Aeronáutica Civil confirmó que la operación fue restablecida minutos después, aunque persiste la preocupación por estos incidentes. Foto: istock

Es importante puntualizar que la situación vivida en la terminal aérea provocó afectaciones en distintas operaciones aéreas, pues varias aeronaves tuvieron que permanecer en espera o incluso dirigirse hacia aeropuertos alternos mientras se restablecían las condiciones de seguridad en Bogotá. La misma situación se repitió en la mañana de este lunes.