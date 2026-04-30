Durante la mañana de este 30 de abril, la Aeronáutica Civil se pronunció tras dos hechos que sucedieron a tempranas horas en inmediaciones del Aeropuerto El Dorado. Precisaron que los hechos se dieron hacia las 5:20 de la mañana.
“La Fuerza Aérea confirmó la presencia de un dron en cercanías del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en el sector de Engativá. Dos aeronaves (LA572 SCL y AV9366 CLO) debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional”, precisó el organismo.
A las 5:20 a. m., la @FuerzaAereaCol confirmó la presencia de un dron en cercanías del aeropuerto @BOG_ELDORADO, en el sector de Engativá.— Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 30, 2026
Dos aeronaves (LA572 SCL y AV9366 CLO) debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional
Adicional a ello, indicaron que tras los hechos se activó el protocolo de seguridad y que hacia las 5:44 de la mañana se normalizó la operación del Aeropuerto. Sin embargo, hicieron una recomendación a los viajeros.
“Recomendamos a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas ante posibles cambios en sus itinerarios”, precisaron. También añadieron que el uso indebido de drones cerca de aeropuertos representa un grave riesgo para la aviación.
Este hecho se suma a otros dos que se registraron el pasado 28 de abril y que fueron informados por fuentes de la terminal aérea a SEMANA. Indicaron que el primer cierre fue sobre las 6:30 de la tarde y el segundo hacia las 7:30 de la noche ante el sobrevuelo de drones. Hacia las 7:38 de la noche las operaciones aéreas retornaron a la normalidad.
Tras los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, se pronunció por medio de su cuenta de X, asegurando que las unidades militares y policiales adelantan los protocolos pertinentes para garantizar la seguridad.
Es importante puntualizar que la situación vivida en la terminal aérea provocó afectaciones en distintas operaciones aéreas, pues varias aeronaves tuvieron que permanecer en espera o incluso dirigirse hacia aeropuertos alternos mientras se restablecían las condiciones de seguridad en Bogotá. La misma situación se repitió en la mañana de este lunes.