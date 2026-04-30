Avianca se pronuncia tras caso de excremento hallado en silla de un pasajero: sospechan sabotaje

Hace algunas horas, la aerolínea Avianca emitió un comunicado tras la denuncia de una pasajera, quien aseguro a través de redes sociales que encontró un papel con excremento dentro de las mesa correspondiente a su silla en la aeronave.

La situación fue expuesta por la pasajera en su cuenta de X, quien aseguró que un amigo suyo estaba volando el pasado 18 de abril de 2026 en un vuelo Bogotá a Chicago por Avianca.

Avianca investiga un incidente de salubridad a bordo tras la denuncia de una pasajera sobre condiciones inaceptables en una mesa de vuelo. Foto: Avianca

Indicó que al bajar la mesa para comer, encontró pegado un papel con excremento pegado a la mesa. Aseguró que acto seguido al hallazgo, llamó de inmediato a la tripulación, que se vio sorprendida por el hecho.

“Llenaron un formulario que supuestamente iban a reportar en la Aerolínea. Acto seguido, ‘limpiaron’ el asiento pero aun olía terrible. Como no había más lugares disponibles tuvo que viajar en ese asiento las 6hs30mins que duró el viaje”, indicó la denunciante.

Les quiero contar algo que le pasó a un amigo el 18 de abril de 2026 viajando de Bogotá a Chicago por Avianca.

Al bajar la mesita para comer, se encuentra con un papel con caca 💩 pegado a la mesa.

Si si. Caca.

Habló con la tripulación que también estaban sorprendidos .. (hilo) pic.twitter.com/fqCGnruF08 — Geraldine Pomato Kalezić (@geripomato) April 28, 2026

La aerolínea aseguro en el documento que activó todos los protocolos durante el incidente y que actualmente se encuentran adelantando una investigación.

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“Avianca tiene conocimiento de la situación difundida en redes sociales, en la que se evidencia una condición de limpieza inaceptable a bordo de uno de nuestros vuelos”, precisó.

Avianca rechazó los hechos reportados por una pasajera y aseguró que se ofreció un cambio de asiento, mientras avanza la investigación del caso. Foto: Getty Images/iStockphoto

La empresa aseguró que estos hechos contravienen sus estándares de higiene y el compromiso que mantienen con sus pasajeros, por lo que rechazaron categóricamente lo ocurrido. Indicaron que una vez el cliente informó a la tripulación, el equipo procedió a limpiar el área y ofreció un cambio de asiento, el cual fue rechazado, contrariando la versión inicial de que no hubo disponibilidad.

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“En Avianca contamos con rigurosos protocolos de limpieza y seguridad a bordo, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y los requerimientos sanitarios. Dado que esta situación no refleja dichos estándares, hemos iniciado una auditoría exhaustiva del vuelo involucrado. Esta incluirá la revisión de nuestros proveedores, del personal asignado y de todos los puntos de contacto de la aeronave, tanto en este como en vuelos previos”, aseguró la aerolínea.

Sin embargo, la empresa aérea está realizando una investigación para determinar cómo se dio el hecho. También aseguró que adelantarán las acciones legales correspondientes si se determina la posible existencia de un acto de sabotaje.

La denuncia viral sobre un presunto incidente de higiene en un vuelo de Avianca desató una investigación interna. Foto: Álvaro Tavera