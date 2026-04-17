Angela María Orozco, exministra de Transporte, aterriza en Avianca: fue nombrada vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos

Avianca, una de las aerolíneas más populares del país y con millones de clientes y vuelos diarios, anunció en la mañana de este viernes, 17 de abril, un nombramiento directivo.

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Se trata del de Angela María Orozco, quien llegará a ocupar la recién creada vicepresidencia senior de asuntos corporativos.

El cargo reportará directamente al presidente de la aerolínea, Gabriel Oliva, y tendrá a su cargo las áreas de asuntos públicos, sostenibilidad, comunicaciones corporativas y reputación en todos los mercados donde la compañía opera.

Avianca anunció un nuevo nombramiento. Foto: Avianca / Cortesía

Oliva se pronunció tras el nombramiento de Orozco:

“Muy felices de contar con Ángela en nuestro equipo directivo. Su trayectoria en el sector público y gremial, así como su profundo conocimiento de los sectores de transporte y comercio, serán clave para liderar nuestro relacionamiento institucional y seguir generando valor en los mercados donde operamos”.

Quién es Ángela María Orozco

Ángela María Orozco también fue ministra de Transporte. Foto: Pilar Mejía

Ángela María Orozco tiene una trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Se desempeñó dos veces como ministra.

La primera fue ministra de Comercio Exterior de Colombia, en el año 2002, para el Gobierno de Álvaro Uribe.

La segunda vez fue ministra de Transporte, entre 2018 y 2022, para el gobierno de Iván Duque.

También fue viceministra de Comercio Exterior en el periodo 1998–2000, para el gobierno de Andrés Pastrana.

Ha sido dirigente gremial, presidenta de Proexport entre el 2000 y el 2002. Además, lideró la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) entre 1995 y 1998.

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Avianca resalta el perfil de Orozco

Avianca resalta que durante su experiencia como ministra de Transporte, Orozco lideró una de las etapas más desafiantes para el sector aéreo: la pandemia.

Además, impulsó la creación del comité aeronáutico del Aeropuerto Internacional El Dorado —articulando múltiples actores— y promovió el desarrollo del estudio de capacidad del aeropuerto, hitos relevantes para la industria.

Orozco se pronunció tras el nombramiento, asegurando:

“Es un honor unirme a Avianca y contribuir, desde el sector privado, al desarrollo de una región mejor conectada. Trabajaré de la mano con autoridades, gremios y demás actores del sector para fortalecer la conectividad aérea como motor de desarrollo económico y social en América Latina”.