Invima alertó sobre comercialización ilegal de suplementos dietarios en cápsulas y tabletas

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del siguiente producto: Caffeine, Dhea (marca Nutricost) y Lipodrene.

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“Así las cosas, los productos Caffeine, Dhea (marca Nutricost) y Lipodrene no cumplen con la normatividad vigente, es decir, el artículo 2 del Decreto 3249 de 2006. Por tanto, estos productos no han sido evaluados en calidad, seguridad o eficacia, lo cual establece un riesgo al consumidor, incumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad”, señala el Invima.

Productos señalados en la alerta sanitaria por el Invima. Foto: Invima

De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores, porque no se conoce su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte.

Por otro lado, el Invima ha emitido alertas y comunicados sobre los riesgos que tienen estos tipos de productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Igualmente, hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos.

El Invima emitió nueva alerta sanitaria. Foto: Invima

Medidas para la comunidad en general

1. Absténgase de adquirir los productos Caffeine, Dhea (marca Nutricost) y Lipodrene comercializados como suplementos dietarios, los cuales no se encuentran amparados con ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente.

2. No compre medicamentos, ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

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3. Si está consumiendo estos productos: a) Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.

“Igualmente, se hace un llamado a la ciudadanía para que siempre verifique si tiene número de registro sanitario antes de utilizarlo, verificando su autenticidad a través del siguiente enlace: http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp seleccionando en grupo, el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y haciendo la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo”, puntualiza el Invima.