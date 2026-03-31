El cambio ambiental empieza en casa: la estrategia de Homecenter para crear hábitos más sostenibles

En las tiendas de Homecenter, mientras un cliente revisa pinturas para renovar su sala o busca algún producto para mejorar su hogar, hay algo que no se ve a simple vista. Detrás de cada producto, cada estante y cada decisión de compra, esta empresa apuesta por transformar la relación entre el hogar y el planeta, con una premisa clara que atraviesa toda la operación: “Lo que hagas en casa lo agradece el planeta”.

Esa frase resume la iniciativa “Cuidemos la casa de todos”, el eje sobre el que Homecenter ha construido su estrategia de sostenibilidad. Una apuesta que, más que hablar de medio ambiente, intenta intervenir en los hábitos cotidianos de millones de consumidores.

“En Homecenter, construimos sueños y proyectos de hogar. Para lograrlo trabajamos por la sostenibilidad desde nuestras diferentes áreas internas, desarrollando iniciativas y programas con impactos positivos para todos nuestros grupos de interés en lo económico, social y ambiental”, explicaron desde la compañía.

A través de “Cuidemos la casa de todos”, la empresa también se encarga de “promover las buenas prácticas ambientales en el consumo de nuestros clientes, entendiendo que toda acción, por más pequeña que parezca, es fundamental para generar un impacto positivo en nuestro entorno”. Foto: Homecenter - API

En un sector como el retail de mejoramiento del hogar, donde convergen materiales, químicos, energía y transporte, los impactos ambientales son inevitables. Por eso, su estrategia se construye sobre un principio técnico: identificar riesgos y actuar sobre ellos. “Esto nos ayuda a medir los riesgos derivados de nuestra operación para lograr una gestión integral. Así nos adaptamos efectivamente e innovamos siempre en pro de cuidar la casa de todos”, señalaron.

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Esa gestión se traduce en un sistema que busca “prevenir, minimizar, mitigar y compensar los riesgos e impactos” ambientales. No es casual que la compañía haya obtenido la re certificación ISO 14001 para sus 42 tiendas y 3 centros de distribución, convirtiéndose en el primer retail en Colombia y América Latina en alcanzar ese estándar. Sin embargo, el corazón de la estrategia no está únicamente en lo técnico. Está en el consumidor.

Durante 2025 se desarrollaron programas de formación que sumaron 19.380 horas de capacitación ambiental, fortaleciendo las competencias de colaboradores y terceros en temas como gestión de residuos, eficiencia energética, economía circular, biodiversidad y atención de emergencias ambientales. Foto: Homecenter - API

El hogar como punto de partida

A través de “Cuidemos la casa de todos”, la empresa también se encarga de “promover las buenas prácticas ambientales en el consumo de nuestros clientes, entendiendo que toda acción, por más pequeña que parezca, es fundamental para generar un impacto positivo en nuestro entorno”.

La sostenibilidad, entonces, se traslada del área corporativa al hogar. La casa deja de ser un espacio privado para convertirse en un escenario de impacto ambiental. Para lograrlo, Homecenter ha desarrollado su portafolio de productos ECO, en el que más de 11.200 referencias han sido clasificadas bajo seis criterios que buscan orientar la decisión de compra: producción sustentable, eficiencia energética, eficiencia en consumo de agua, circularidad y reciclaje, hogar saludable y comercio inclusivo.

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No se trata solo de etiquetas, sino de un intento de convertir la sostenibilidad en una decisión cotidiana. “Nuestra meta es cambiar el pensamiento de nuestros compradores y sus familias, priorizando la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad, a través de un consumo consciente”, precisaron.

Por ejemplo, muchos materiales de construcción —como pinturas o barnices— contienen compuestos orgánicos volátiles (VOC) que afectan la calidad del aire interior. Frente a esto, la compañía promueve productos con baja emisión de estos compuestos, reduciendo la exposición a sustancias tóxicas dentro de los hogares.

La sostenibilidad, entonces, se traslada del área corporativa al hogar. La casa deja de ser un espacio privado para convertirse en un escenario de impacto ambiental. Foto: Homecenter - API

De los residuos al negocio

Otro de los pilares más fuertes de la estrategia es la economía circular, un concepto que busca que los residuos no terminen como desechos, sino que regresen al ciclo productivo. Según cifras de su último Informe de Sostenibilidad, solo en madera, por ejemplo, se aprovecharon 934 toneladas de residuos para fabricar 18.000 bases para materas, evitando la emisión de 1260 toneladas de CO₂. En paralelo, en los últimos cinco años se han gestionado más de 20 mil toneladas de cartón, plástico, llantas y otros materiales.

El manejo de llantas es otro caso significativo. En tiendas de Medellín y Bogotá se aprovechan más de 145.000 llantas al año, convirtiéndolas en combustible sustituto y reduciendo 596 toneladas de CO₂. Asimismo, a través de programas de posconsumo, la empresa recolecta pilas, luminarias y residuos electrónicos.

En el recorrido por sus instalaciones, hay procesos que rara vez son visibles para el cliente, pero que sostienen la estrategia ambiental. Uno de ellos es el tratamiento de aguas residuales. “Somos el único retail en Colombia que cuenta con 24 plantas de tratamiento de agua residual, que cumple con el ciento por ciento de la normatividad colombiana existente en materia de vertimientos”, señalaron. En 2025, la compañía gestionó 212.000 metros cúbicos de agua residual, asegurando su disposición adecuada.

A esto se suman medidas de eficiencia hídrica y la instalación de cubiertas fotovoltáicas, que se complementan con una meta ambiciosa: la compensación del ciento por ciento de su huella de carbono mediante bonos de proyectos forestales, que en 2025logramos reducir el 88% de nuestra huella de carbono alcance 2 pasando de 19664 Ton Ceq en 2024 a 2256 Ton Ceq a través de la compra de energía verde.

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Cultura entrenada

Pero ninguna estrategia funciona sin personas. Durante 2025 se desarrollaron programas de formación que sumaron 19.380 horas de capacitación ambiental, fortaleciendo las competencias de colaboradores y terceros en temas como gestión de residuos, eficiencia energética, economía circular, biodiversidad y atención de emergencias ambientales “Fomentamos la toma de conciencia y el ejercicio de prácticas de cuidado ambiental dentro de la compañía, así como en la oferta de productos para clientes y diferentes comunidades”, explicaron.

Por eso, a primera vista “Cuidemos la casa de todos” podría parecer una campaña más dentro de la creciente tendencia de sostenibilidad corporativa. Pero al revisar sus cifras, procesos y alcance, la iniciativa se revela como un intento por integrar la sostenibilidad en cada nivel de negocio.

El reto, sin embargo, está en otro lado: lograr que ese mensaje realmente cambie comportamientos. “Queremos invitar a todos los colombianos a realizar pequeños cambios en sus prácticas de consumo para cuidar el medio ambiente”, concluyeron desde la compañía.

*Contenido elaborado con el apoyo de Homecenter.