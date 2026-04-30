Definen el futuro de Presto, la famosa cadena de hamburguesas que estaba cerca de la quiebra: 31.000 millones en deudas

La Superintendencia de Sociedades informó durante la mañana de este 30 de abril la confirmación de un acuerdo de reorganización de la sociedad Franquicias y Concesiones SAS, más conocida como Presto, tras la decisión del juez del proceso de reorganización.

Dicha decisión se adoptó tras verificar que el acuerdo presentado por la promotora obtuvo una votación favorable del 81,39 % de los acreedores calificados y graduados.

La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Presto, tras el respaldo del 81,39% de sus acreedores. Foto: Supersociedades

La Supersociedades indicó que Presto atenderá un pasivo total de $31.000 millones de pesos, luego de que se aprobara una quita de capital por cerca de $19.000 millones con los acreedores de quinta clase. Además, $211 millones con los acreedores garantizados de segunda clase.

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Precisan que estas deudas se atenderán en un plazo aproximado de 6 años. Es decir, la sociedad mencionada deberá saldarlas en este tiempo.

Además, indican que la sociedad Franquicias y Concesiones SAS fue constituida en noviembre de 2002 y tiene por objeto la venta y distribución de productos alimenticios.

La cadena de comida Presto reestructurará deudas por $31.000 millones en un plazo de seis años, según el acuerdo aprobado.

Es importante tener en cuenta que, con la celebración del acuerdo, esa sociedad buscará la preservación de 694 empleos directos, así como el funcionamiento de 180 puntos de venta distribuidos a nivel nacional.

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“Este acuerdo constituye un ejemplo claro de cómo el respaldo de los acreedores, reflejado en quitas de capital y decisiones coordinadas, puede hacer viable el salvamento empresarial. Se trata de un esfuerzo significativo por parte de los acreedores, que demuestra su confianza en la recuperación de la compañía, y de un compromiso igualmente relevante por parte de la empresa para reorganizar su operación y cumplir sus obligaciones en el tiempo”, indicó la superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda.

Nini Castañeda, superintendente encargada, se pronunció frente al caso de Presto. Foto: Supersociedades

Finalmente, detallaron que estos casos en los que operan los mecanismos de insolvencia permiten construir consensos.