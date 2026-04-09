Medellín se prepara para el Festival Burgerville: Conoce las fechas, invitados y precios

Luego de su reciente paso del 13 al 15 de marzo en la ciudad de Bogotá, el festival de hamburguesas más importante del país, Burgerville, regresa a Medellín para su segunda edición en la capital de Antioquia.

Burgerville 2026: el festival gastronómico en el que la hamburguesa es protagonista vuelve a Bogotá

El evento, que se dedica a la mezcla de diferentes ingredientes colombianos e internacionales para ofrecer las mejores historias, sabores, culturas e innovaciones por medio de las más deliciosas hamburguesas, abrirá sus puertas al público los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Comfenalco Guayabal.

La temática de esta nueva edición de Burgerville Medellín se inspira en la mítica serie de los 60, Los Picapiedra, con el objetivo de recordar los tiempos de la vida primitiva, el origen y el fuego como eje principal alrededor de la comida.

El Parque Comfenalco Guayabal le informa a sus usuarios que no realizarán ninguna prestación de sus servicios mientras realizan los preparativos para el Burgerville. La entidad informa que volverá a retomar sus actividades a partir del 13 de abril.

La nueva edición de Burguerville llega con la participación de nuevas propuestas gastronómicas, donde se presentarán versiones innovadoras de hamburguesas, pensadas para sorprender y dejar satisfechos a los amantes de esta comida.

Asimismo, el evento no solo reunirá algunas de las mejores hamburguesas de la capital del departamento de Antioquia, sino que contará con invitados internacionales y de otras ciudades del país como Bogotá, permitiendo a los asistentes que ingresen durante las 3 fechas disfrutar de muchas combinaciones únicas.

Entre los restaurantes confirmados para la feria estarán presentes Andes Burger, Barbacoa, Barrio Burger, Blue Smash Burger, Bramante, Brioche, Chum Burgers, Classic Diner, Coyo Taco, Comfenalco Burger House, Home Burgers, MásFinca, Office Burger, Pan y Pedazo, Pedacito Burger, Rocoto x Hot Wings, The Grill Station y Zombra.

En cuanto a invitados, tanto de otras ciudades colombianas como de países internacionales, se contará con la participación de: Bubu Burger, Godo Facts y Los Valientes desde Bogotá, y Boycott desde Lima, Perú.

Estos son los horarios para ingresar al Burgerville

Los horarios de entrada para el festival Burgerville Medellín 2026 tendrán dos bloques de tiempo por cada uno de los días. Para este viernes 10 de abril, el primer bloque comienza desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde tendrá un valor de $8.750 más $2.000 de servicio. En el siguiente bloque, en horario de la tarde, el valor será de $17.500 más $3.000 de servicio.

Tanto el sábado como el domingo tendrán el mismo valor de $17.500 más $3.000 de servicio para los asistentes del evento en estas fechas.

La recomendación por parte de los organizadores del Burgerville es venir en el horario del viernes 10 de abril desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde, ya que tendrán un acceso anticipado para ser los primeros en probar las diferentes hamburguesas del festival junto con la oportunidad de ver a diferentes artistas invitados como Afrosound, Grupo Trilogía, Salomé Brun, Myguel y Val.

Para la gente interesada en comprar sus boletas para el Burgerville Medellín 2026, deben ingresar a la página web de www.tuboleta.com.