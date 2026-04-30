La Gloriosa Hamburguesería recibe reconocimiento de Acodres en ‘La Receta Dorada 2026′

En el marco de la gala de los premios ‘La Receta Dorada 2026′, organizada por la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) el pasado 9 de abril en Cartagena, la marca santandereana La Gloriosa Hamburguesería fue galardonada con el título de Mejor Restaurante de Comidas Rápidas a nivel nacional.

Fundada en 2020 por Giovanny Sosa y Yudy Bayona, la empresa surgió durante la pandemia como una cocina oculta. Con el paso de los años, el proyecto se ha expandido hasta convertirse en una cadena con ocho puntos de venta ubicados en Bucaramanga, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá, con más de 100 empleos directos.

La Gloriosa Hamburguesería obtiene premio nacional en ‘La Receta Dorada 2026′ Foto: Gloriosa Hamburguesería / API

La compañía también ha desarrollado iniciativas internas dirigidas a su equipo de trabajo. Como parte de estas acciones, realizó recientemente una convención en Santa Marta, en la que reunió a su personal.

Desde la dirección de la marca, el reconocimiento fue interpretado como un indicador del desarrollo gastronómico de Santander. Según señalaron, el galardón contribuye a visibilizar la oferta culinaria de la región en el ámbito nacional.

Con este premio, La Gloriosa Hamburguesería fortalece su presencia en el sector de comidas rápidas en Colombia y proyecta nuevas etapas de crecimiento en las ciudades donde opera y en futuros mercados.

La Gloriosa Hamburguesería obtiene premio nacional en ‘La Receta Dorada 2026′ Foto: Gloriosa Hamburguesería / API