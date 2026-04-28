Fondo internacional invierte en empresa tecnológica colombiana para impulsar su expansión regional

Las empresas latinoamericanas enfrentan el desafío de aumentar sus ingresos sin fragmentar sus operaciones ni depender de soluciones tecnológicas desconectadas. La falta de integración se ha convertido en una barrera que afecta la competitividad, al obligar a las organizaciones a gestionar múltiples proveedores y proyectos que no siempre se traducen en resultados concretos.

En este contexto, el fondo de aceleración Dipat Capital, con presencia en España y Estados Unidos, eligió a Colombia como punto de entrada a la región tras realizar su primera inversión en la empresa JumpCube. La compañía desarrolló una plataforma de agentes inteligentes con casos de uso listos para implementación, orientados a alinear procesos empresariales con objetivos estratégicos y facilitar el crecimiento de los ingresos.

Sobre la decisión, José Díaz, Founder and Chairman at Dipat Capital y exlíder de Amazon, señaló que “lo que realmente captó nuestro interés como fondo fue el pensamiento global detrás de la compañía, pues mientras la mayoría de las plataformas actuales se limitan a optimizar la productividad individual, JumpCube ha dado el paso hacia la productividad empresarial sistémica donde interactúan múltiples actores bajo una misma visión”. Añadió que la propuesta se basa en una plataforma única que centraliza casos de uso, en lugar de proyectos aislados.

Dipat Capital opera como un venture studio enfocado en tecnología y cuenta con inversiones en más de 37 empresas, algunas de ellas con estatus de unicornio.

Por su parte, Mauricio Lince, vocero y líder de la compañía de JumpCube, afirmó que “para nosotros es espectacular que un fondo como Dipat, con presencia en España y en Estados Unidos, con inversiones en más de 37 empresas, se fije en nosotros para invertir y acelerarnos, ya que con ellos podemos llegar a mercados que hemos definido en España, México y Estados Unidos”.

Mauricio Lince, vocero y líder de la compañía de JumpCube. Foto: Suministrada / API

Con esta inversión, JumpCube proyecta su expansión hacia mercados internacionales.