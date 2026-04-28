La ‘belleza limpia’ se consolida como estándar en 2026: “El consumidor ahora es cada vez más consciente”

La industria cosmética atraviesa una transformación marcada por nuevas exigencias de los consumidores en materia de salud y sostenibilidad. El cuestionamiento a ingredientes tradicionales, como algunas siliconas —vinculadas a posibles alteraciones hormonales— y los parabenos —relacionados con riesgos para la salud—, ha incidido en la reformulación de productos y en los hábitos de compra.

De acuerdo con cifras de la Andi, categorías como la protección solar crecieron un 21% en el último año, impulsadas por la demanda de productos veganos, cruelty free y con materias primas trazables. En este contexto, la denominada “belleza limpia” se perfila en 2026 como un estándar, con consumidores que priorizan fórmulas con más del 80 % de naturalidad.

Catalina Echeverri, CCO y cofundadora de Laboratorio IH, señaló que “el consumidor ahora es cada vez más consciente de lo que es bueno para sí mismo y de lo que es bueno para el ambiente. Por eso, el concepto de Clean Beauty nos invita a utilizar productos con alto porcentaje de naturalidad, que no sean tóxicos y que tengan responsabilidad ambiental”.

La tendencia también se refleja en las dinámicas del mercado. Entre ellas, el aumento de productos en barra, fórmulas sin agua, rutinas simplificadas, mayor interés por la trazabilidad de los ingredientes y la exigencia de etiquetas claras. Estas prácticas buscan reducir el uso de recursos y facilitar decisiones informadas.

Echeverri agregó que “actualmente existen aplicaciones móviles que califican productos según sus ingredientes, pero aún están en una etapa temprana. Estas herramientas no son un método de consulta totalmente confiable, ya que no correlacionan todos los aspectos técnicos y toxicológicos, lo que puede llevar a interpretaciones imprecisas sobre la seguridad de una fórmula”.

En este escenario, la innovación y el cumplimiento de estándares internacionales continúan marcando la evolución del sector.