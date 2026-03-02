Cápsulas

Roberto Junguito deja la presidencia de Organización Corona tras siete años de gestión

La compañía, con 145 años de historia, adelanta actualmente el proceso de selección de su nuevo timonel.

Redacción Economía
2 de marzo de 2026, 3:45 p. m.
Roberto Junguito Pombo, presidente saliente de Corona.
Roberto Junguito Pombo, presidente saliente de Corona. Foto: Corona

La Organización Corona anunció que Roberto Junguito Pombo decidió cerrar su ciclo como presidente de la compañía, cargo que ocupó durante los últimos siete años. La empresa activó su protocolo de sucesión y destacó su liderazgo al frente del conglomerado.

Durante su gestión, la organización —matriz de Corona Industrial y Sodimac Colombia— avanzó en su transformación estratégica, fortaleció sus negocios principales y puso en marcha nuevas plataformas de crecimiento. Según el Consejo Corporativo, su dirección fue clave para consolidar la posición competitiva del grupo y proyectar su desarrollo en línea con el propósito histórico de la compañía: contribuir al desarrollo sostenible del país.

Junguito acompañará a la compañía en los próximos meses para garantizar una transición ordenada, mientras se adelanta el proceso de selección de su sucesor. La empresa informó que comunicará oportunamente la designación del nuevo presidente.

Entretanto, Corona Industrial y Sodimac Colombia continuarán operando con normalidad bajo el liderazgo de sus actuales equipos directivos. Esta organización cuenta con 145 años de historia empresarial dedicada a la manufactura y comercialización de productos relacionados con el mejoramiento del hogar y la construcción. Genera más de 16.800 empleos directos y exporta a mercados como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Centroamérica, el Caribe, Italia, España y el Reino Unido.

