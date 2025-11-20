Diseño y sostenibilidad
El trabajo colaborativo de Corona en un hotel ‘boutique’ en Santa Marta
En la capital del Magdalena se construyó Perla Roca, un hotel que integra diseño cerámico personalizado en cada espacio. Su desarrollo contó con la línea 1200° de Corona, que participó en la creación de revestimientos, lavamanos y piezas de mesa inspiradas en el paisaje y la cultura del Caribe.
En la bahía de Santa Marta, un edificio recuperado del malecón se transformó en un espacio que combina hospitalidad, diseño y sostenibilidad. “Perla Roca es un hotel boutique que, después de tres años de trabajo colaborativo con la línea de personalización 1200° de Corona, convirtió más de 3.500 metros cuadrados en un relato visual del Caribe colombiano”, cuenta Alejandro Sierra, gerente de marca de Corona.
El proyecto partió de una premisa: contar la historia del territorio sin recurrir a elementos tradicionales o decorativos. “El equipo del hotel y los diseñadores de 1200° Corona exploraron las posibilidades del material cerámico a altas temperaturas, utilizando el showroom de 110 metros cuadrados disponible en el Centro Corona Villa Santos, en Barranquilla, como espacio de experimentación. Allí se definieron colores, texturas y formatos a escala real antes de su instalación”, explica.
El resultado son pisos inspirados en mosaicos samarios, bricks que filtran la luz natural en el restaurante, contrahuellas cerámicas que conducen a un rooftop con vista a la Sierra y al mar, y revestimientos antideslizantes en la piscina que evocan el movimiento del agua. “Cada superficie fue sometida a pruebas técnicas que garantizan durabilidad y resistencia, cumpliendo con los estándares del sector hotelero”, resalta María Paula Moreno Realphe, gerente general de Almacenes Corona.
Moreno cuenta que la personalización es uno de los sellos que distingue a Corona. En este proyecto, por ejemplo, se refleja incluso en los baños y los detalles de su restaurante. “Perla Roca demuestra que la personalización no es un lujo, sino una herramienta de diferenciación y narrativa. 1200° Corona convierte una visión en objetos palpables que generan recuerdo y sentido de pertenencia”, agrega la gerente general.
Sierra comparte que, según datos de STR Global, los hoteles que apuestan por el diseño inmersivo registran un incremento promedio del 7 por ciento en su ocupación anual frente a establecimientos de categoría similar. “En este caso, el proyecto combina valor estético con funcionalidad, impactando en la rentabilidad y en la experiencia del huésped”, concluye.