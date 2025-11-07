Suscribirse

Organización Corona impulsa expansión de empresa española en Latinoamérica

La compañía colombiana, a través de su fondo de inversión, participa en la firma Aquí tu Reforma para fortalecer su presencia en la región.

Redacción Economía
7 de noviembre de 2025, 3:28 p. m.
Organización Corona fortalece su estrategia de innovación abierta a través de su fondo de capital de riesgo.
Organización Corona, con más de 140 años de trayectoria en el sector de la construcción y el mejoramiento del hogar, anunció una nueva inversión a través de su vehículo de capital de riesgo, Organización Corona Venture Capital (OCVC). La operación se dirige a Aquí tu Reforma, una empresa española especializada en remodelaciones residenciales, con el propósito de reforzar su expansión en América Latina.

La iniciativa permitirá a la compañía europea consolidar su presencia en México, Colombia, Brasil, Chile y Perú, donde opera bajo un modelo de máster franquicias. Ambas empresas destacan que la alianza busca promover soluciones sostenibles y fomentar un crecimiento rentable en las necesidades del cliente.

Baño fabricado por Corona, empresa que recibió de MinCiencias la renovación como Empresa Altamente Innovadora.
OCVC, creado en 2022, ha realizado otras inversiones en fondos y compañías emergentes. Además, ha apoyado a más de 40 startups latinoamericanas a través de su modelo de venture client, enfocado en generar desarrollo de negocio y sinergias entre actores del ecosistema empresarial.

Desde España, el cofundador y CEO de Aquí tu Reforma, Francisco Morán, aseguró que la operación representa “un paso clave para nuestra expansión en el mercado americano”, mientras que Roberto Junguito, CEO de Organización Corona, destacó que la alianza busca fortalecer las capacidades digitales y de diseño en la venta instalada de productos.

Según estimaciones del sector, el mercado de la construcción y reformas en Latinoamérica alcanzó un valor de 321 mil millones de euros en 2024, con una tasa de crecimiento anual del 5,5%, lo que convierte a la región en un terreno fértil para este tipo de inversiones.

