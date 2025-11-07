Organización Corona impulsa expansión de empresa española en Latinoamérica

Organización Corona, con más de 140 años de trayectoria en el sector de la construcción y el mejoramiento del hogar, anunció una nueva inversión a través de su vehículo de capital de riesgo, Organización Corona Venture Capital (OCVC). La operación se dirige a Aquí tu Reforma, una empresa española especializada en remodelaciones residenciales, con el propósito de reforzar su expansión en América Latina.

La iniciativa permitirá a la compañía europea consolidar su presencia en México, Colombia, Brasil, Chile y Perú, donde opera bajo un modelo de máster franquicias. Ambas empresas destacan que la alianza busca promover soluciones sostenibles y fomentar un crecimiento rentable en las necesidades del cliente.

La alianza entre ambas compañías busca impulsar soluciones sostenibles en el mercado de las remodelaciones. | Foto: Corona

OCVC, creado en 2022, ha realizado otras inversiones en fondos y compañías emergentes. Además, ha apoyado a más de 40 startups latinoamericanas a través de su modelo de venture client, enfocado en generar desarrollo de negocio y sinergias entre actores del ecosistema empresarial.

Desde España, el cofundador y CEO de Aquí tu Reforma, Francisco Morán, aseguró que la operación representa “un paso clave para nuestra expansión en el mercado americano”, mientras que Roberto Junguito, CEO de Organización Corona, destacó que la alianza busca fortalecer las capacidades digitales y de diseño en la venta instalada de productos.