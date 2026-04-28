Ganar en dólares viviendo en Colombia: dos emprendedores impulsan un modelo que conecta talento bilingüe con empresas internacionales

En Colombia, el trabajo remoto gana terreno entre profesionales. Un estudio de Inalde y el Centro de Conciliación Familia y Empresa (ConFyE) del IAE indica que el 58 % de los colombianos rechaza un esquema completamente presencial, lo que ha impulsado el interés por oportunidades laborales en el exterior.

En este contexto surge Freedom, una iniciativa creada por Soad Marun y Stefano Manzi, enfocada en conectar talento bilingüe con empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa mediante esquemas de trabajo remoto. El programa busca facilitar el acceso a ingresos en dólares, que pueden oscilar entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales, a través del fortalecimiento de la marca personal y la postulación estratégica a vacantes internacionales.

Soad Marun y Stefano Manzi, creadores de Freedom. Foto: Suministrada / API

“Muchos profesionales bilingües cuentan con la capacidad, con conocimientos, experiencia y habilidades técnicas, pero desconocen cómo vender su experticia al mercado global. El error común que muchos cometen al buscar trabajo en el exterior es aplicar sin una estrategia definida, ignorar el funcionamiento de plataformas de empleo remoto o presentar perfiles de LinkedIn sin optimizar. Además, la falta de un portafolio sólido y la incapacidad para filtrar vacantes de calidad hacen que el talento pierda tiempo en oportunidades que no corresponden a su potencial”, afirma Marun.

La metodología incluye una mentoría personalizada de 90 días, en la que se ha acompañado a más de 300 profesionales. El proceso contempla la optimización de perfiles, construcción de portafolio, identificación de vacantes y preparación para entrevistas internacionales con acompañamiento individual.

El programa también incorpora trabajo en mentalidad, hábitos de alto rendimiento y prácticas como la meditación, orientadas al desempeño profesional en entornos globales.

“Nuestra metodología surgió de nuestra propia experiencia, cuando decidimos alejarnos de las oficinas y el trabajo presencial para vivir como nómadas digitales en destinos como Bali, Barcelona y Bangkok, validando la libertad que ofrece el modelo remoto. Entendimos que este cambio no solo potencia la carrera, sino que transforma el estilo de vida, permitiendo que las personas recuperen sus rutinas de bienestar y ganen momentos de valor. Al sumar a esto la estabilidad de una moneda fuerte, la libertad financiera deja de ser una meta lejana. En Freedom, nos aseguramos de que este tránsito sea exitoso a través de una guía personalizada y un seguimiento constante, alejándonos de los procesos genéricos para ofrecer un respaldo que garantice resultados”, explica Manzi.

La iniciativa proyecta impactar a un millón de profesionales en Latinoamérica y promover modelos de trabajo sin restricciones geográficas.