El poema que Paloma Valencia le declama a quienes aun no saben por quién votar en las elecciones presidenciales

En su entrevista con Vicky Dávila, la candidata Paloma Valencia habló de todos los temas álgidos de la campaña electoral: su tensión con Abelardo de la Espriella, la favorabilidad en encuestas de Iván Cepeda y sus distancias con Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia, con Vicky Dávila, habla de Abelardo de la Espriella: “Ellos vienen atacando mi campaña de manera muy agresiva”

Pero en la conversación, que duró casi dos horas, también hubo un espacio para mostrar uno de los talentos de la candidata: declamar poemas.

“Cada quien tiene su gracia”, dijo en broma al recordar que Abelardo de la Espriella ha incursionado en la música pero no toca bien el acordeón.

Paloma eligió un poema que ella considera muy pertinente en este momento de la carrera electoral. “No me lo sé todo y se me confunden pedazos”, aclaró y dijo que se lo dedicaba a quienes no sabían por quién votar aún.

Y luego dijo: “No te quedes inmóvil al borde del camino, no quieras con desgana, no consueles el júbilo, no te juzgue sin tiempo, no te pienses sin sangre, no te duermas sin sueño".

“Yo creo que ese principio de ese poema es la invitación a que uno no haga las cosas porque son cómodas o porque es lo que toca hacer”, concluyó.

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