Armando Benedetti, en medio de la polémica, responde si está en la campaña de Paloma Valencia: “De todo corazón espero que le vaya bien en el camino que ha emprendido”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre los rumores que dicen que él está apoyando la candidatura presidencial de Paloma Valencia en la etapa final de la campaña política.

El barranquillero, con su estilo mordaz, escribió en su cuenta oficial: “¿Cuándo será que se acaben tantos tontos tratando de meterme en todo? A veces me siento una figura“.

Luego, expresó varios elogios a la senadora Valencia. “Tiene todo mi cariño, aprecio y respeto; trabajamos durante ocho años en el Senado, de todo corazón espero que le vaya bien en el camino que ha emprendido. Yo no he llegado a la campaña ni de ella ni de ningún candidato; me lo prohíbe la ley”.

La candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Catalina Olaya - Colprensa

Dijo que si mañana, eventualmente, renunciara al cargo de jefe de la política en la Casa de Nariño y tuviera que respaldar a un candidato, “sería al que siguiera con el exitoso proyecto del presidente Gustavo Petro”.

Precisamente, Paloma Valencia habló en SEMANA con la periodista Vicky Dávila sobre las especulaciones alrededor de un supuesto respaldo de Armando Benedetti a su aspiración presidencial.

Armando Benedetti Foto: Cortesía Presidencia

“He pasado de ser uribista a ser santista y ahora a petrista. Mañana dirán que soy hombre. Esto va evolucionando todos los días. Yo soy la de siempre”, manifestó Valencia.

Dávila insistió en la pregunta: “¿Está Armando Benedetti en su campaña?”.

“¡Qué va a estar Benedetti en mi campaña!”, respondió la candidata del Centro Democrático. Y precisó que desconoce de dónde sacaron “ese cuento”.

Valencia reconoció que ha hablado con el ministro Armando Benedetti. “Es el ministro del Interior; usted, Vicky, también ha hablado con él. Recientemente me ha llamado para contarme asuntos relacionados con mi seguridad. Benedetti fue compañero mío ocho años en el Senado”, recordó.

Paloma Valencia y Jaime Lombana Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Yo con el ministro tengo una relación institucional. Sí le cuento que me ha llegado información que apunta a que me han hackeado mi teléfono y que mis chats, referentes a la seguridad, están en poder de alguien”, informó.

Y manifestó que le concedió un poder legal al abogado Jaime Lombana para que instaure las acciones correspondientes ante la Fiscalía y que permitan el esclarecimiento de lo ocurrido.

“Mis comunicaciones privadas no tienen porqué estar en manos de nadie. Sería muy bueno que la Fiscalía me diga si me interceptan el teléfono y con qué propósito. Mis comunicaciones con el ministro Benedetti han sido exclusivamente para hablar de mi seguridad y la de mi familia”, destacó.

Y reiteró que no tiene conversaciones con Benedetti donde se hable de política.

A propósito del ministro del Interior, él no está jugando políticamente de forma abierta en las elecciones presidenciales del 2026.

Varias fuentes del Pacto Histórico le dijeron a SEMANA en su momento que Iván Cepeda, el candidato que respalda Gustavo Petro, no quiere tener cerca al barranquillero, ni al exembajador Roy Barreras. Tampoco al superintendente, Daniel Quintero.