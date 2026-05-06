Paloma Valencia: “Si necesitamos los votos de Claudia López para ganar, quiero los votos de Claudia”

En entrevista con Vicky Dávila, la candidata Paloma Valencia contestó si recibiría eventuales apoyos de los líderes políticos. Una de las personas sobre las cuales respondió a esa pregunta hipótetica fue Claudia López.

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Valencia aseguró que no es verdad que existan hoy conversaciones al respecto. “No. Yo soy muy amiga de Angélica (Lozano). Con Claudia no es que seamos amigas”, aclaró. “Soy bastante sociable. Yo no creo que ella vaya a aterrizar en mi campaña. Creo que esa es una pregunta que uno no tiene que contestarse hasta que suceda”, agregó.

Pero luego dijo: “Si necesitamos los votos de Claudia para ganar, quiero los votos de Claudia”. Valencia aclaró que una cosa es ella y otra su electorado.

Dávila le preguntó si cree que el uribismo aceptaría a Claudia López, teniendo en cuenta que ella ha sido una de las más feroces opositores del exmandatario. “La que se estaría retractando es ella, no yo”.

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Ante la pregunta de si podría decir de manera clara si Claudia López sería bienvenida en el futuro como apoyo a su campaña aseguró: “Yo lo dejo abierto. . lo que no perdonarían los colombianos es que perdamos con Cepeda”. Pero insisitió: “Le digo: yo no creoque ella vaya a llegar aquí”.