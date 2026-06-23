Edmundo González Urrutia se pronuncia tras la victoria de Abelardo De La Espriella

El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, se pronunció este martes, 23 de junio, sobre la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, tras imponerse a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, González Urrutia felicitó implícitamente el desarrollo de la jornada democrática y aseguró que el principal reto del mandatario electo comienza ahora.

“Las elecciones definieron un ganador en Colombia. El desafío ahora es construir gobernabilidad”, escribió el dirigente opositor venezolano.

González Urrutia señaló que el verdadero liderazgo de un gobernante se pone a prueba después de las elecciones, cuando debe buscar consensos entre sectores con visiones distintas y garantizar la estabilidad institucional del país.

“En sociedades democráticas, la verdadera prueba de liderazgo comienza después de las urnas. En ese momento el primer trabajo es convertir mayorías electorales en consensos duraderos y diferencias legítimas en convivencia democrática”, agregó.