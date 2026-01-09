Edmundo González informó conversación telefónica con Pedro Sánchez sobre Venezuela

Edmundo González informó que sostuvo una conversación telefónica de 17 minutos con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que abordaron la situación política y social de Venezuela.

Durante el intercambio, González subrayó que la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva y debe ser plenamente verificada, insistiendo en que la libertad debe ser total e incondicional. Asimismo, señaló que la comunidad internacional, y en particular España, distingue claramente entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho.

Régimen chavista prometió la liberación de numerosos presos políticos y hasta el momento solo van seis

González afirmó que Venezuela requiere una transición auténtica que pase por la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución, el desarme de los grupos paraestatales y el respeto a la voluntad popular expresada el pasado 28 de julio.