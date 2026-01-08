El futuro de Venezuela es la gran incógnita, luego de la captura de Nicolás Maduro. Estados Unidos asegura tener el control; fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien detalló las tres fases de recuperación del pueblo venezolano frente al congreso estadounidense.

La segunda etapa de esta fase incluía la liberación de los presos políticos por el régimen venezolano, acompañado de la inversión de las empresas estadounidenses para la exportación del crudo de Venezuela.

Que, según la ONG, Foro Penal, en Venezuela hay más de 800 presos políticos, entre los que destacan los militares.

El funcionario de la Casa Blanca aseguró que apenas inicia la fase uno; sin embargo, sorpresivamente, Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la liberación de “numerosos” presos políticos al mediodía del jueves 8 de enero.

#URGENTE | Jorge Rodríguez informa que se ha “decidido la puesta en libertad de un número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros.



Dice que está ocurriendo desde este momento. pic.twitter.com/4CuTZMRNIN — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 8, 2026

El Senado de EE. UU. vota para limitar los poderes de guerra del Ejecutivo tras la captura de Maduro

El “gesto unilateral” del régimen chavista animó a los familiares de presos políticos y se pronunciaron desde sus redes sociales. Medios internacionales aseguran que algunos de ellos decidieron ir a los penales venezolanos en donde creen que están los opositores.

A pesar del anuncio, el representante del Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró que se debía esperar y que la institución confirmaría las excarcelaciones. Esta ONG se ha encargado de monitorear las cifras que involucran a los presos políticos en Venezuela.

Primeros presos liberados

Horas después del anuncio de Jorge Rodríguez, se confirmó la liberación de cinco presos políticos españoles. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España confirmó la excarcelación y aseguró que ya se dirigían al país europeo.

“España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, aseguró el Gobierno español, según Europa Press.

El Helicoide es una de las cárceles en Venezuela para presos políticos más aterradoras. Foto: AFP

Celebración de las liberaciones

La liberación de presos anunciada en Venezuela es “una buena noticia”, saludó este jueves el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

La madre de Miguel Moreno, uno de los españoles liberados, asegura “estar en una nube”, luego de conocer la libertad de su hijo, tras permanecer 209 días encarcelado. El europeo fue arrestado luego de ser encontrado en un barco cerca del territorio venezolano.

Mientras tanto, se pronunció el movimiento Idea, del que hacen parte expresidentes latinoamericanos como Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque y el español Mariano Rajoy, en donde aseguraron que la represión venezolana se mantiene y llaman a la liberación de todos los presos políticos, entre los que destacan al encarcelado Rafael Tudares, yerno de Edmundo González.

De izquierda a derecha: Rafael Tudares Bracho, Mariana González y Edmundo González. Foto: Redes sociales y AFP, respectivamente.

Realidad de familias venezolanas: solamente se confirma la liberación de una bolivariana

La tarde de las familias de los presos políticos venezolanos fue totalmente diferente a la de los europeos; luego del anuncio del régimen venezolano, solo se confirma la liberación de Rocío San Miguel, activista detenida en febrero de 2024.

La activista venezolana Rocío San Miguel, que dirige una organización privada centrada en cuestiones de seguridad y defensa nacional, habla durante una conferencia en Caracas, Venezuela, el 14 de septiembre de 2011. Foto: AP

Liberan familiares de activista Rocío San Miguel, acusada de “terrorismo” en Venezuela

“Rocío ya está en libertad, está en condiciones estables de salud y está bien”, dijo la abogada Theresly Malavé en una llamada a la AFP. La agencia aseguró que la venezolana fue liberada, junto con los cinco españoles.

Los familiares de otros presos como Juan Pablo Guanipa, Rafael Tudares, Juan Caguaripano, Jesús Armas, entre cientos más, se quedaron esperando la liberación. Mensajes de melancolía e ilusión publicaron en sus redes sociales ante los rumores.

El hijo de Juan Pablo Guanipa publicó un mensaje de incredulidad en sus redes sociales, diciendo: “Hasta que no te vea, no lo creeré”, mientras la esposa de Rafael Tudares, Mariana González de Tudares, recorrió algunos centros de detención, pero en ninguno encontró libre a su familiar.