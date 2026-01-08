El Senado de EE. UU. vota para limitar los poderes de guerra del Ejecutivo tras la captura de Maduro

En un movimiento histórico, el Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves, 8 de enero, una moción clave para restringir la autoridad del presidente en el uso de fuerzas militares.

Con una votación de 52 votos a favor y 47 en contra, la Cámara Alta exige la retirada inmediata de las tropas estadounidenses de cualquier acción bélica relacionada con la situación en Venezuela.

La iniciativa legislativa surge como una respuesta directa a los eventos del pasado 3 de enero de 2026, fecha en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro.

Donald Trump podría verse limitado en sus acciones en Venezuela Foto: AP

Aunque la operación fue calificada por algunos sectores como un “éxito estratégico”, ha generado un intenso debate en el Capitolio sobre el alcance de las facultades presidenciales y la falta de consulta previa al Poder Legislativo.

Bajo la amenaza de un veto presidencial por parte de Trump, el Senado de EE. UU. ha dado un paso adelante para limitar la intervención militar en Venezuela. Con una votación de 52 a 47, se impulsó la resolución S.J. Res. 98, la cual busca que el Congreso deba autorizar obligatoriamente cualquier nueva acción bélica.

🚨 BREAKING: US Senate votes to ADVANCE War Powers Resolution reining in President Trump’s actions on Venezuela, 52-47, with several Republicans joining Democrats.



The White House CONFIRMED this would be vetoed.



REPUBLICAN 'YEAS':

Susan Collins

Josh Hawley

Lisa Murkowski

Rand… pic.twitter.com/dhaTwf3tip — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 8, 2026

Aunque la Casa Blanca defiende la incursión como un golpe al socialismo, republicanos como Paul, Collins, Murkowski, Hawley y Young se alinearon con los demócratas defendiendo los límites constitucionales de los poderes de guerra. El futuro de la medida es incierto en la Cámara y enfrenta un rechazo ejecutivo casi garantizado.

Espaldarazo a Donald Trump

Aunque no se ha garantizado el respaldo definitivo a la resolución final, antes de llegar a ese punto, la resolución deberá someterse a un proceso exhaustivo de enmiendas.

El avance fue posible gracias a que cinco republicanos se unieron al bloque demócrata en la votación preliminar. El objetivo de esta iniciativa es limitar las facultades del presidente respecto al agravamiento del conflicto con Venezuela.

El resultado fue inesperado, incluso para las filas demócratas, quienes mantenían dudas sobre la postura que adoptarían los legisladores del Partido Republicano.

Elefante y Burro - Republicanos y Demócratas en EE. UU. Foto: Getty Images/iStockphoto

La operación estadounidense, que incluyó comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval, dejó 100 muertos e hirió a Maduro y su esposa, aseguró el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, aumentando así el balance de víctimas conocido hasta ahora.

En este marco, la administración de Trump ha declarado abiertamente que Estados Unidos dictará decisiones al gobierno interino venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez, y que controlará las ventas de petróleo del país de manera indefinida.

*Con información de AFP.