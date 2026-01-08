Mundo

El Senado de EE. UU. vota para limitar los poderes de guerra del Ejecutivo tras la captura de Maduro

El Senado de EE. UU. ha dado un paso adelante para limitar la intervención militar en Venezuela.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
8 de enero de 2026, 5:08 p. m.
Donald Trump, Nicolás Maduro
Donald Trump, Nicolás Maduro Foto: AP, Getty Images

En un movimiento histórico, el Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves, 8 de enero, una moción clave para restringir la autoridad del presidente en el uso de fuerzas militares.

La Casa Blanca condiciona el nuevo acuerdo petrolero con Venezuela: deberá gastar sus ingresos en productos “Made in USA”

Con una votación de 52 votos a favor y 47 en contra, la Cámara Alta exige la retirada inmediata de las tropas estadounidenses de cualquier acción bélica relacionada con la situación en Venezuela.

La iniciativa legislativa surge como una respuesta directa a los eventos del pasado 3 de enero de 2026, fecha en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro.

Venezuela
Donald Trump podría verse limitado en sus acciones en Venezuela Foto: AP

Aunque la operación fue calificada por algunos sectores como un “éxito estratégico”, ha generado un intenso debate en el Capitolio sobre el alcance de las facultades presidenciales y la falta de consulta previa al Poder Legislativo.

Mundo

El régimen de Maduro liberó al opositor Juan Pablo Guanipa, al yerno de Edmundo González y a otros opositores en Venezuela

Mundo

Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

Mundo

¿Quién era Renee Nicole Good? La historia de la mujer que murió a manos de un agente de ICE en Minneapolis

Mundo

Venezuela anuncia liberación de un gran número de presos políticos nacionales y extranjeros

Noticias Estados Unidos

Luto en una familia presidencial de Estados Unidos: muere Tatiana Schlossberg tras luchar contra el cáncer; funeral reúne celebridades

Mundo

La Casa Blanca condiciona el nuevo acuerdo petrolero con Venezuela: deberá gastar sus ingresos en productos “Made in USA”

Mundo

El mundo le responde a Trump: reacciones tras retirada de Estados Unidos de 66 organismos internacionales

Nación

Canciller revela los pasos para el mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos y la posible mediación con Venezuela

Noticias Estados Unidos

Indignación en Estados Unidos: se esperan protestas por la muerte de la mujer que fue atacada por agente del ICE

Bajo la amenaza de un veto presidencial por parte de Trump, el Senado de EE. UU. ha dado un paso adelante para limitar la intervención militar en Venezuela. Con una votación de 52 a 47, se impulsó la resolución S.J. Res. 98, la cual busca que el Congreso deba autorizar obligatoriamente cualquier nueva acción bélica.

Aunque la Casa Blanca defiende la incursión como un golpe al socialismo, republicanos como Paul, Collins, Murkowski, Hawley y Young se alinearon con los demócratas defendiendo los límites constitucionales de los poderes de guerra. El futuro de la medida es incierto en la Cámara y enfrenta un rechazo ejecutivo casi garantizado.

Donald Trump afirma que el control que Estados Unidos ejercería sobre Venezuela podría durar años

Espaldarazo a Donald Trump

Aunque no se ha garantizado el respaldo definitivo a la resolución final, antes de llegar a ese punto, la resolución deberá someterse a un proceso exhaustivo de enmiendas.

El avance fue posible gracias a que cinco republicanos se unieron al bloque demócrata en la votación preliminar. El objetivo de esta iniciativa es limitar las facultades del presidente respecto al agravamiento del conflicto con Venezuela.

El resultado fue inesperado, incluso para las filas demócratas, quienes mantenían dudas sobre la postura que adoptarían los legisladores del Partido Republicano.

Elefante y Burro - Republicanos y Demócratas en EE. UU.
Elefante y Burro - Republicanos y Demócratas en EE. UU. Foto: Getty Images/iStockphoto

La operación estadounidense, que incluyó comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval, dejó 100 muertos e hirió a Maduro y su esposa, aseguró el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, aumentando así el balance de víctimas conocido hasta ahora.

🔴 En vivo |María Corina Machado habló de transición en Venezuela

En este marco, la administración de Trump ha declarado abiertamente que Estados Unidos dictará decisiones al gobierno interino venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez, y que controlará las ventas de petróleo del país de manera indefinida.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Juan Pablo Guanipa y Rafael Tudares

El régimen de Maduro liberó al opositor Juan Pablo Guanipa, al yerno de Edmundo González y a otros opositores en Venezuela

Diosdado Cabello y Donald Trump.

Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

¿Quién es Nicole Good?

¿Quién era Renee Nicole Good? La historia de la mujer que murió a manos de un agente de ICE en Minneapolis

Jorge Rodríguez anunció la liberación de presos políticos en Venezuela.

Venezuela anuncia liberación de un gran número de presos políticos nacionales y extranjeros

Donald Trump, Nicolás Maduro

El Senado de EE. UU. vota para limitar los poderes de guerra del Ejecutivo tras la captura de Maduro

x

Luto en una familia presidencial de Estados Unidos: muere Tatiana Schlossberg tras luchar contra el cáncer; funeral reúne celebridades

Publicación oficial de la Casa Blanca del 8 de enero de 2026 en la que se afirma que Venezuela destinará los ingresos del nuevo acuerdo petrolero a la compra exclusiva de productos fabricados en Estados Unidos.

La Casa Blanca condiciona el nuevo acuerdo petrolero con Venezuela: deberá gastar sus ingresos en productos “Made in USA”

Trump + Maduro

El mundo le responde a Trump: reacciones tras retirada de Estados Unidos de 66 organismos internacionales

Donald Trump, Rand Paul, Gustavo Petro

¿Quién es Rand Paul, el senador republicano que fue clave en la llamada entre Petro y Trump?

Las redadas del ICE han ocasionado el desplazamiento de varios vendedores ambulantes hacia lugares en donde la intervención oficial sea más compleja. (Foto: Neil Constantine/NurPhoto via Getty Images).

Indignación en Estados Unidos: se esperan protestas por la muerte de la mujer que fue atacada por agente del ICE

Noticias Destacadas