🔴 En vivo |Tensión entre Rusia y Estados Unidos por incautación del buque “Mariner”

Minuto a minuto de lo relacionado con la coyuntura de Estados Unidos y Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

8 de enero de 2026, 12:29 p. m.

Estados Unidos realizó un operativo en la madrugada del 3 de enero en el que se pudo dar con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Esta situación ha generado debate a nivel mundial en torno a la legitimidad de este, pues hay quienes afirman que este pudo haber violado el Derecho Internacional.

Tormenta política en Washington: arresto de Maduro genera guerra legal contra Donald Trump

También el Gobierno estadounidense es blanco de críticas por querer hacer una transición democrática de la mano con la recién posesionada como presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Siga el minuto a minuto

Rusia se pronuncia frente a la incautación del buque “Mariner” por parte de EE. UU.
Gobierno de los Estados Unidos podría ejercer control a Venezuela durante años
Rusia se pronuncia frente a la incautación del buque “Mariner” por parte de EE. UU.

Tras la incautación del Buque “Mariner”, de propiedad rusa, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia se pronuncia.

El ministerio pide que Estados Unidos frene las acciones ilegales que se han presentado contra el buque “Mariner” y otros buques que operan en alta mar.

También se exige que los rusos que están a bordo del “Mariner” sean tratados dignamente

7:20 a.m.
Gobierno de los Estados Unidos podría ejercer control a Venezuela durante años

Donald Trump, a través de unas declaraciones al New York Times, afirma que el control que podría ejercer Estados Unidos sobre Venezuela podría durar años.

Refiriéndose a cuanto tiempo podría Estados Unidos tener el control indica “solo el tiempo lo dirá”, de igual modo cuando se le pregunta acerca de que si ese tiempo se trataba de tres meses, seis meses o si se refería a un año, el mandatario indicó “diría que mucho más”.

Nicolás Maduro, Donald Trump
Nicolás Maduro, Donald Trump Foto: Getty Images, AP, Adobe Stock

Recientemente, Chris Wright, Secretario de Energía de los Estados Unidos, afirmó que el país norteamericano controlaría indefinidamente las ventas de petróleo por parte de Venezuela.