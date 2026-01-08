Estados Unidos realizó un operativo en la madrugada del 3 de enero en el que se pudo dar con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Esta situación ha generado debate a nivel mundial en torno a la legitimidad de este, pues hay quienes afirman que este pudo haber violado el Derecho Internacional.

Tormenta política en Washington: arresto de Maduro genera guerra legal contra Donald Trump

También el Gobierno estadounidense es blanco de críticas por querer hacer una transición democrática de la mano con la recién posesionada como presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

