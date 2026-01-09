Mundo

Estados Unidos confiscó nuevo petrolero que salió de Venezuela: imágenes de operación fueron captadas en video

De acuerdo con el Departamento de Defensa, el buque buscaba evadir a las autoridades estadounidenses hasta su embargo en aguas internacionales.

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

9 de enero de 2026, 3:08 p. m.
Incautación del petrolero Olina en el Caribe
Incautación del petrolero Olina en el Caribe Foto: Captura de pantalla de X / @Southcom

Estados Unidos confiscó otro barco petrolero en el Caribe, según confirmaron en sus redes sociales el Comando Sur del Ejército estadounidense y la secretaria de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Kristi Noem. Todo esto mientras trabaja para controlar el flujo de petróleo hacia y desde Venezuela.

El Olina fue incautado durante la noche en el Mar Caribe, en una operación realizada por la Guardia Costera y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. A través de redes sociales, el grupo de las fuerzas armadas dio a conocer las imágenes de la operación, donde se observa como la embarcación fue tomada en control por los soldados estadounidenses.

El ejército estadounidense confirmó la incautación y dijo en una publicación en X que era “inquebrantable en su misión de defender nuestra patria, poniendo fin a la actividad ilícita y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental”.

El operativo contra el petrolero fue encabezado por la Guardia Costera.
El operativo contra el petrolero fue encabezado por la Guardia Costera. Foto: Captura de pantalla de X @Southcom

“Temprano esta mañana, la Guardia Costera ejecutó el abordaje y la incautación del buque tanque Olina en aguas internacionales al este del Mar Caribe. Como otro buque tanque de la ‘flota fantasma’, sospechoso de transportar petróleo embargado, este buque había salido de Venezuela intentando evadir a las fuerzas estadounidenses”, anunció Noem.

La funcionaria del gobierno de Donald Trump también manifestó que la operación se hizo en estrecha colaboración con el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia y que el abordaje fue conforme a la ley estadounidense.

Donald Trump afirma que el control que Estados Unidos ejercería sobre Venezuela podría durar años

“Las flotas fantasma no eludirán la justicia. No se escudarán en falsas reivindicaciones de nacionalidad. La Guardia Costera incautará los petroleros sancionados, hará cumplir las leyes estadounidenses e internacionales, y eliminará estas fuentes de financiación para actividades ilícitas, incluido el narcotráfico”, manifestó la secretaria de Seguridad Nacional.

Kristi Noem
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, fue la encargada de dar más detalles de la operación. Foto: Getty Images

Noem finalizó el anuncio asegurando que ella, junto al gobierno de Donald Trump “nos sentimos profundamente orgullosos de la fuerza de combate marítima de la Guardia Costera por su incansable ejecución de esta misión. Esto es dominar el mar”, cerró en su comunicación dada a conocer en redes sociales.

Esta es la quinta medida coercitiva de este tipo y se produce días después de la incautación por parte de Estados Unidos del Bella 1, un petrolero de la “flota en la sombra” con bandera rusa que huyó del bloqueo estadounidense y dio lugar a una persecución de semanas. Estados Unidos también anunció el miércoles la incautación de otro petrolero sancionado, el Sophia, que, según afirmó, “realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe”.

