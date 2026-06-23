Con Queiroz, Ghana contuvo a Inglaterra y Croacia queda avisada: tabla de posiciones del grupo L

Inglaterra y Ghana empataron 0-0 este martes 23 de junio en la segunda fecha del grupo L del Mundial 2026. El marcador del partido, que se desarrolló en el estadio Boston, causó sorpresa entre la prensa y los aficionados.

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Didier Deschamps deja el Mundial 2026 por luto: se perderá partido clave con Francia

Si bien se divisaba una posible victoria de Inglaterra, la selección de Ghana, dirigida por el portugués Carlos Queiroz, supo hacer frente a uno de los países favoritos en este Mundial.

Cabe resaltar que los dos seleccionados se inquietaron mutuamente, pero los ingleses fallaron por puntería y por las intervenciones del portero africano Benjamin Asare. Ni siquiera Harry Kane pudo descifrar el muro rival.

El reloj iba pasando y los ingleses quedaban a nada de la victoria; sin embargo, increíblemente fallaban. De hecho, el segundo tiempo estuvo inclinado a favor de The Three Lions.

¡¡TREMENDA LA QUE SE PERDIÓ INGLATERRA!! PALO Y AFUERA



Primero, el cabezazo de Nico O'Reilly al palo derecho del arquero y después el 1-0 que erró Harry Kane en la puerta del área, que se apuró y la mandó a la tribuna. pic.twitter.com/eTR31xlzNn — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

El punto que cada uno sumó en la tabla de posiciones tiene repercusión directa en el interés de ambos por clasificar a la fase de dieciseisavos de final en este Mundial 2026.

Tabla de posiciones del grupo L: Inglaterra y Ghana empatan en puntos

Inglaterra es líder de la zona con cuatro puntos y +2 en la diferencia de gol. De segunda se asoma Ghana con las mismas unidades, pero +1 en el ítem de desempate de goles.

Panamá y Croacia son tercera y cuarta, respectivamente, cerrando de manera parcial el grupo L con ningún punto a favor; sin embargo, los europeos y sudamericanos aún no han disputado esta segunda fecha de la zona de grupos.

Este martes, a partir de las 6:00 p. m., en el estadio Toronto, Panamá y Croacia se verán cara a cara en un partido crucial por ocupar una mejor posición en su grupo. Ambas selecciones están avisadas y deben ganar si quieren mejorar el panorama, luego del pobre debut que tuvieron.

Programación de la última fecha del grupo L en el Mundial 2026

Toda la atención estará puesta en la última fecha de este grupo L. Tan pronto como acabe el juego entre Panamá y Croacia, los cuatro seleccionados de la zona empezarán a planificar lo que será su última bala en esta ronda de la competencia.

Así se jugará la tercera y última fecha del grupo L el sábado 27 de junio: