Presidente Gustavo Petro tiene frenados más de 800 ascensos de oficiales del Ejército

Fuentes del Ejército le confirmaron a SEMANA que, por la falta de la firma del presidente Gustavo Petro, no ha salido la resolución que autoriza el ascenso de más de 800 oficiales del Ejército.

De acuerdo con las fuentes, la resolución debía ser firmada a finales de mayo para que, dentro de las dos primeras semanas de junio, se tuviera la lista completa de uniformados a ascender.

Fuentes militares confirmaron que el presidente Gustavo Petro no ha firmado la resolución de ascensos que sale tradicionalmente en junio. Foto: Presidencia

Los oficiales que no han podido ser llamados a ascenso están en lista desde el grado de subteniente hasta teniente coronel. La situación está generando molestia dentro de la fuerza, donde algunos se preguntan cuál es la causa de la demora en la firma del documento por parte del jefe de Estado.

Sin embargo, desde los cuarteles, se rumora que el retraso tendría que ver con que el presidente Petro quiere ascender a oficiales cercanos con líos judiciales o investigaciones en la Procuraduría.