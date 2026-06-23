Ejército confirma denuncia de SEMANA sobre obra abandonada en el Fuerte Militar de Tolemaida: “Hay un proceso sancionatorio”

La posible mala planeación que hizo el Comando de Ingenieros en obras que costaron miles de millones de pesos tiene al Ejército en vueltas jurídicas tratando de buscar una sanción contra el contratista responsable de los proyectos.

Este documento revela cómo se tuvo que ocupar una obra abandonada porque los alumnos militares estaban recibiendo clases en lugares no aptos. Foto: Suministrada a Semana.

La catástrofe contractual que habría derivado del Comando de Ingenieros llevó a que la unidad beneficiada de las obras, la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá, ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida, tuviera que ocupar en el primer semestre de 2026 obras que se encontraban en estado de abandono, como lo dicen los documentos en poder de SEMANA.

Tras la denuncia, el Ejército confirmó que actualmente hay un proceso sancionatorio contra el contratista porque no entregó las obras dentro del plazo correspondiente.

Documento del Ejército donde se relacionan el contratista y el valor de las obras que aún no recibe el Ejército formalmente. Foto: Suministrada a Semana.

“Actualmente, este contrato se encuentra en un proceso administrativo sancionatorio con el que se busca probar el incumplimiento contractual por parte del contratista y las condiciones de ejecución, dado que los frentes de obra no fueron entregados en el plazo establecido”, señaló el Ejército.

Repuesta del Ejército a denuncia de SEMANA. Foto: Ejército

Asimismo, indicó: “Sin embargo, y de acuerdo con los informes y observaciones emitidos por la interventoría encargada del seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato, el proyecto registra actualmente un avance físico del 93 % de ejecución en las obras que deberán ser entregadas en el mes de julio del presente año”.

Es de anotar que varias de las obras tenían un plazo de ejecución de ocho meses; han pasado casi dos años y no han sido entregadas formalmente.

El Ejército tiene pleno conocimiento de las obras que están en estado crítico, donde hay miles de millones de pesos en riesgo. Foto: Suministrada a Semana.

De igual manera, el Ejército confirmó que los documentos publicados por SEMANA son verídicos: “El documento publicado por el medio de comunicación corresponde a un acta interna en la que se viabiliza el empleo de los salones de clase, toda vez que ya cuentan con las condiciones técnicas necesarias, encaminadas a mejorar el ambiente educativo. No representa un paz y salvo o acta de recibo parcial por parte del Ejército Nacional al contratista”.

“La institución ha mantenido un permanente seguimiento y control sobre la ejecución de la obra mediante los mecanismos de supervisión e interventoría establecidos por la ley, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada inversión de los recursos asignados”, agregó el Ejército.