Ejército confirmó que el general Federico Mejía tiene varias investigaciones activas en la Fiscalía General

En respuesta a un derecho de petición, el Ejército confirmó que la Fiscalía General de la Nación adelanta varias investigaciones en contra del general Federico Mejía, actual comandante de Educación y Doctrina del Ejército.

La institución militar, en respuesta a SEMANA, señaló que la información sobre el general Mejía es de carácter reservado, aunque sí confirmó que hay varias investigaciones en su contra. “Hace parte de la indagación penal activa, dentro de las investigaciones con radicado (258009) (00175)”.

Es de anotar que el general Mejía afronta varios escándalos por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública y peculado.

Documento donde el Ejército confirma que son varias las investigaciones que cursan en contra del general Federico Mejía. Foto: Ejército

uno de los casos tiene que ver con la orden que dio para liberar a un presunto traficante de cocaína en el Cauca, cuando era comandante en dicha región del país.

Mejía reconoció a SEMANA que en el procedimiento para retornar al presunto traficante de cocaína en helicópteros del Ejército había participado la línea de mando.

“El empleo de medios aéreos por parte de la Tercera División obedeció a decisiones operacionales adoptadas dentro de la cadena de mando”, dijo el general Mejía.