Auxilio de transporte: condiciones para que los empleados puedan recibir el dinero en 2026

Millones de personas que trabajan en Colombia reciben mensualmente un monto asociado al auxilio de transporte y, aunque para muchos pase desapercibido, se deben cumplir ciertas condiciones legales para ser acreedor de esta suma adicional.

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Este año, el aumento del salario mínimo generó división entre distintos sectores. Algunos argumentaban que esto podría afectar seriamente a la industria nacional por los sobrecostos que significaría; otras posiciones mencionaban un concepto que empezó a tomar relevancia recientemente por los debates ocasionados, el “salario vital”, que busca que la remuneración recibida por los trabajadores sea suficiente para que puedan tener una vida digna.

El auxilio de transporte tiene como objetivo que los empleados puedan cubrir estos gastos asociados al transporte. Foto: Getty Images

El salario mínimo para este 2026 quedó en 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, lo que resultaría en un sueldo básico de 1.750.905 pesos y un auxilio de transporte de 249.095 pesos.

¿Qué es el auxilio de transporte?

La Ley 15 de 1959, en el artículo 2, establece “a cargo de los patronos, en los municipios donde las condiciones del transporte así lo requieran a juicio del Gobierno, el pago del transporte desde el sector de su residencia hasta el sitio de su trabajo”.

Esto significa que este monto, pagado adicionalmente al sueldo básico, está destinado a que los trabajadores puedan suplir ese gasto asociado al transporte.

¿Qué condiciones tienen que cumplirse para que paguen el auxilio de transporte?

Que la empresa no suministre el transporte, bien sea bus, taxi o cualquier otro medio.

Que se devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes; después de superado ese tope, se elimina automáticamente el auxilio.

Que el empleado no esté en periodo de vacaciones ni en ninguna licencia.

Para que una trabajador reciba este dinero tiene que ganar menos de dos salarios minimos mensuales legales vigentes. Foto: Gemini

También existen otros casos especiales, como cuando el empleado vive en el mismo sitio de trabajo, como pasa en las fincas. Allí, el empleador no tendría que pagar auxilio de transporte, ya que el empleado no tiene que realizar ningún tipo de desplazamiento para cumplir con su trabajo.

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Conocer estas condiciones les permitirá a los trabajadores saber si su empleador tiene la obligación de pagar este monto.

Las personas que trabajen bajo la modalidad de teletrabajo podrán acceder a un denominado auxilio de conectividad digital, que pretende servir de ayuda para el pago de servicios como el internet, indispensables para cumplir con las labores.

Por lo tanto, cuando se hable de salario mínimo, es importante tener en cuenta este tipo de salvedades, ya que la suma de dos millones incluye el auxilio de transporte, mismo al que los trabajadores podrán acceder si se cumplen las condiciones anteriormente expuestas.